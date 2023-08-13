وكيل أول وزارة الداخلية يدشن البرنامج التوعوي للانضباط الأمني والوظيفي لرجال الأمن والشرطة

الأحد 13 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دشن وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف اليوم بالمكتب المتقدم لوزارة الداخلية بسيئون البرنامج التوعوي (الانضباط الأمني والوظيفي لرجال الأمن والشرطة) المزمع تنفيذه خلال الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر من العام الجاري ٢٠٢٣م..

في بداية الافتتاح نقل وكيل أول وزارة الداخلية تحايا وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بالنيابة للحاضرين والمشاركين في البرنامج التوعوي ومديري عموم الإدارات العامة ونوابهم وموظفيهم، مثمنا الجهود التي يبذلها رجال الأمن والشرطة في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة للمواطنين، لافتا إلى أن الكثير من الدراسات العلمية والأكاديمية والأبحاث دلت على أن الإلتزام الوظيفي مطلبا أساسياً لتحقيق الفعالية في الاداء المؤسسي، والكفاءة في إنتاج المطلوب والمأمول..

من جانبه اشار وكيل الوزارة لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري أن موطن المسئولية لقيادات الداخلية ولرجال الأمن يحتم عليهم تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين، حاثا جميع المشاركين بالبرنامج إلى عكس مفرداته وماتلقوه من معارف ومهارات وخبرات إلى واقعهم العملي للرفع من مستوى الأداء المطلوب، وبالتالي تحقيق ثمار الأمن والاستقر.

وقد تخلل تدشين البرنامج العديد من المشاركات واوراق العمل؛ حيث كانت الأولى بعنوان مفهوم الإنضباط الوظيفي والامني ومدى أهميته لرجال الأمن والعاملين في هذا السلك، وما أثر الإنضباط في رفع مستوى الإنجاز والأداء، وهذه كانت من تقديم د .

مصعب الصوفي مساعد المفتش العام بالوزارة. وأخرى من تقديم الدكتور طاهر الحاج مدير عام الجودة الشاملة بالداخلية؛ بعنوان معايير الإنضباط الأمني والتميز الوظيفي لدى رجال الأمن وماهي الآليات الضابطة لتحقيق الأداء المؤسسي والتميز في هذا المجال.. بينما كانت المشاركة الثالثة من نصيب العقيد الدكتور هاشم الحكيمي أخصائي نفساني ومدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي عنونها بإدارة الضغوط النفسية وكيفية تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية..

كما اختيار لجنة مكلفة من جميع الإدارات والاقسام للتحضير والإشراف على البرنامج التوعوي والتدريبي الذي يستمر الى نهاية العام، وعند ختام التدشين أعلن مدير عام شرطة المرور بسيئون العميد عمر بامشموس عن مبادرة لإنشاء معمل لتجهيز لوحات وارقام موحدة خاصة بالمركبات والسيارات على مستوى الجمهورية اليمنية..