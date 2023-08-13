وزير الصحة يفتتح جلسة مراجعة البرامج المشتركة بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية

الأحد 13 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعا وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح إلى ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لإيجاد الحلول المستدامة للقطاع الصحي في البلاد. واكد بحيبح في كلمة له افتتح بها بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم فعاليات جلسة مراجعة البرامج المشتركة وتطوير استراتيجية التعاون المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أهمية اعتماد المراجعة الدورية مع منظمة الصحة العالمية لتقييم العمل وتحسين الأداء ومواجهة التحديات في القطاع الصحي في ظل الظروف الاستثنائية للبلاد.

مشيراً إلى أن المنظمة تعد شريكا أساسيا وفاعلا وتشكل مع الوزارة فريق عمل واحد حققا معا نتائج جيدة وعملا مؤسسيا بشكل أفضل وعبر بحيبح عن امله في أن تحدث المراجعة نقلة نوعية في العمل المشترك وتحقق النتائج المرجوة منها.

من جانبه أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتور ارتوروبيسيجان أهمية العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة في تنفيذ استراتيجية التعاون القطري للأعوام 2024م2025م المشترك بين الوزارة والمنظمة من اجل تحسين صحة الإنسان اليمني واستعرض المسؤول الأممي عددا من النجاحات المحققة في مجال التعاون المشترك منها تسريع زمن الاستجابة لمكافحة الأمراض المحمولة بالنواقل وكذا التقييم الخارجي وتحديد القدرات وإدارة المستشفيات ونظام المعلومات وتعزيزه وتحسين جودة الرعاية الصحية.

لافتاً إلى ضرورة مراجعة كافة الجوانب ومعرفة التقدم المحرز فيها ومواجهة التحديات.

ويشارك في جلسة المراجعة التي تدوم ثلاثة أيام عدد من المختصين في القطاعات الصحية المختلفة سيقفون امام الوضع الصحي في البلاد وتقديم عروض حول التخطيط الذي قامت به منظمة الصحة العالمية خلال العام والمراجعة النصفية والأهداف المرجوة لتحقيقها وكذا عرض حول المنظومة الصحية في الإطار الدولي وكيفية وضع اليمن في هذه المنظومة والخطة الاستراتيجية واستمرار التخطيط وفقاً والأولويات..