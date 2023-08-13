الأحد 13 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف تقرير حقوقية عن ارتكاب الحوثيين، قرابة 500 انتهاك في محافظة تعز خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب التقرير الصادر عن "مكز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان " HRITC)، فإنه وثق 470 انتهاكاً ارتكبتها الجماعة في تعز التي تحاصرها منذ تسع سنوات.

وذكر التقرير أن الجماعة قتلت 20 مدنيا (بينهم 3 نساء و7 أطفال) وأصابت 52 مدنيا (بينهم 5 نساء و16 طفلا) في محافظة تعز خلال الستة الأشهر الأولى من العام 2023م.

وتوزعت جرائم القتل وفقا للتقرير بين 6 جرائم قتل جراء القصف بالقذائف والصواريخ والطيران المسيّر، فيما حصدت رصاصات القناصة الحوثية حياة 9 مدنيين، وقتل 3 مدنيين برصاص مباشر لمسلحي الحوثي، فضلا عن جريمة تصفية وجريمة قتل دهسا بطقم عسكري.

وتنوعت جرائم الإصابة ـ حسب التقرير ـ بين 17 إصابة نتيجة القصف بالقذائف والصواريخ والطيران المسيّر، و28 إصابة برصاص القناصة الحوثية، 6 إصابات جراء انفجارات الألغام، وحالة إصابة نتيجة اعتداء بالضرب.

وأشار إلى جريمة اغتيال وحملتي اعتقال جماعية وحالة تعذيب ارتكبتها مليشيا الحوثي، كما رصد نزوح وتهجير 204 حالة نزوح جماعية تسببت بها مليشيا الحوثي.

ورصد التقرير ارتكاب الحوثي 190 حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة بينها 5 حالات لممتلكات عامة، و185 حالة انتهاك لأعيان وممتلكات خاصة طالت 122 منزلا و56 مركبة بين قصف وحرق ومداهمة ونهب وتفخيخ.