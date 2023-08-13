مسؤول حكومي..جماعة الحوثي أجهضت كل الحلول والمبادرات الرامية لصرف مرتبات الموظفين

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أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي مسؤولة كاملة عن إجهاض كل الحلول والمبادرات لإعادة انتظام صرف الرواتب.
وقال الارياني ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أجهضت كل الحلول والمبادرات الرامية لصرف مرتبات الموظفين.. مشيرًا إلى محاولاتها البائسة إغراق وسائل الإعلام وإلهاء الرأي العام بالحملات الإلكترونية والأكاذيب حول ملف المرتبات.
وأضاف: “عمدت مليشيا الحوثي إلى وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، بشنها هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في حضرموت وشبوة، وحاولت إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن”.
وطالب الوزير الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَين (الأممي والأمريكي)، بممارسة ضغط حقيقية على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين وفقًا لقاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلًا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما تسميه “المجهود الحربي