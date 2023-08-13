جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن اليمن..

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يعقد مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الجاري، جلسة لمناقشة التطورات في اليمن , وبحسب برنامج العمل الشهري، سيعقد مجلس الأمن يوم الأربعاء السادس عشر من أغسطس الجاري جلسة لمناقشة تطورات الوضع في اليمن.
ويتوقع أن يقدم المبعوث الأممي الخاص هانس جروندبرج، إحاطة للمجلس عن نتائج زيارته الأخيرة للرياض نهاية الأسبوع الماضي.
وستتضمن أجندة الجلسة إحاطة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الانسانية في اليمن ديفيد جريسلي، بشأن تحييد مخاطر ناقلة صافر المتهالكة والتي أعلنت الأمم المتحدة اكتمال عملية نقل النفط الخام من على متنها إلى السفينة البديلة.