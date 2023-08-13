تفاصيل أول اجتماع لرئيس الحكومة اليمنية بعد عودته الى العاصمة عدن عبدالملك الحوثي يهدد السعودية ومؤشرات على عودة وشيكة للحرب تقرير يسلط الضوء على الوضع البائس للمعلمين في اليمن مسئول يمني يكشف عن مخطط حوثي خطير قادم تقف خلفه إيران يتعلق بنفط الناقلة (صافر) وزير الدفاع اليمني في مسقط رأس السيد.. وقائد عسكري آخر قتل في الحادثة فيديو لرونالدو وهو يرفع الكأس الأولى في السعودية في صفقة ضخمة.. رومانو يؤكد اقتراب عملاق الدوري السعودي من حسم صفقة التعاقد مع نيمار تركيا تعلن عن نجاح تجربة فضائية جديدة زلزالان عنيفة يضربان في منطقة التجارب النووية لكوريا الشمالية الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة الـ 3 محاور لتجاوز أزمة اتفاق الحبوب
توعدت مليشيا الحوثي السعودية برد وصفته بالحازم حال عدم الاستجابة لمطالبها، في تهديد يأتي بعد أيام من إعلانها استمرار المفاوضات المتعثرة مع الرياض.
وذكر زعيم المليشيا، عبدالملك الحوثي، في كلمة له، أنه إذا لم تحصل تطورات إيجابية في مسار المفاوضات مع السعودية فإنهم سيتخذون موقفا حازما وصارما، في إشارة إلى العودة إلى التصعيد العسكري المتوقف بين الطرفين.
وزعم أن المليشيا أفسحت المجال للوساطة بالقدر الكافي، وأنه لا يمكن السكوت عما هو حاصل طويلًا، مجددا التمسك بالاشتراطات الحوثية رغم أنها تسببت في تعثر تقدم المفاوضات مع المملكة.
وقال أن استمرار السعودية في السياسات الخاطئة لن يحقق السلام في اليمن، مؤكدا أن الوضع الراهن لن يستمر.
وتصر المليشيا على صرف مرتبات مقاتليها الذين أضافتهم إلى وزارتي الداخلية والدفاع الخاضعتين لسيطرتها في صنعاء، كما تطالب بفتح كلي لمطار صنعاء وميناء الحديدة وتكفلِ السعودية بإعادة إعمار ما خلفته الحرب.
وكانت الحكومة قد حملت مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن إفشال جميع الحلول والمبادرات لإعادة صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.