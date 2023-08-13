مسئول يمني يكشف عن مخطط حوثي خطير قادم تقف خلفه إيران يتعلق بنفط الناقلة (صافر) وزير الدفاع اليمني في مسقط رأس السيد.. وقائد عسكري آخر قتل في الحادثة فيديو لرونالدو وهو يرفع الكأس الأولى في السعودية في صفقة ضخمة.. رومانو يؤكد اقتراب عملاق الدوري السعودي من حسم صفقة التعاقد مع نيمار تركيا تعلن عن نجاح تجربة فضائية جديدة زلزالان عنيفة يضربان في منطقة التجارب النووية لكوريا الشمالية الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة الـ 3 محاور لتجاوز أزمة اتفاق الحبوب رواتب مغرية.. هذه أفضل الدول للعمل فيها كمغترب غضب الصين يشتعل بوجه نائب رئيسة تايوان تحديث ضخم وطال انتظارة من آبل سيغيّر الطريقة التي تنهي بها مكالمات آيفون
قال الاعلام الرسمي ان وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، قدم واجب العزاء والمواساة لأسرتي عبد اللطيف السيد قائد الحزام الامني في محافظة أبين وصلاح اليوسفي ركن عمليات الحزام الأمني محافظة ابين، وشارك امس في مجلسي العزاء بمسقط رأسيهما بمنطقة باتيس مديرية خنفر بأبين.
ونقل وزير الدفاع إلى أهاليهم تعازي ومواساة القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.
وأشاد الوزير الداعري بأدوارهما البطولية في محاربة التنظيمات الإرهابية وبسط الأمن والاستقرار في المحافظة، متعهدا بالسير على درب الشهداء والاستمرار في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره في كل أرجاء الوطن.
وكان السيد تعرض للاغتيال قبل يومين، بعبوة ناسفة استهدفت موكبه، ما اسفر عن مقتله وعدد اخر من مرافقيه اضافة الى ركن عمليات الحزام الأمن بأبين صلاح اليوسفي.