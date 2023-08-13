في صفقة ضخمة.. رومانو يؤكد اقتراب عملاق الدوري السعودي من حسم صفقة التعاقد مع نيمار تركيا تعلن عن نجاح تجربة فضائية جديدة زلزالان عنيفة يضربان في منطقة التجارب النووية لكوريا الشمالية الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة الـ 3 محاور لتجاوز أزمة اتفاق الحبوب رواتب مغرية.. هذه أفضل الدول للعمل فيها كمغترب غضب الصين يشتعل بوجه نائب رئيسة تايوان تحديث ضخم وطال انتظارة من آبل سيغيّر الطريقة التي تنهي بها مكالمات آيفون علامات في حدقة العين قد تكشف عن إشارة خفية حول وظيفة دماغك اختتام فعاليات المخيم الصيفي الثاني لطالبات أمانة العاصمة بمدينة مأرب بعد تعديلها لأهداف ثورة 26سبتمبر العظيمة..مليشيا الحوثي تواصل الانتقام من سبتمبر..تفاصيل آخرى لعملية جديدة انتقامية
أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض مغر للظفر بخدمات نجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار. ويسعى نيمار للرحيل عن "العملاق الفرنسي" هذا الصيف، علما بأن عقده مع الفريق الباريسي يمتد حتى صيف العام 2025.
وزادت التكهنات بشأن إمكانية رحيل نيمار، بعد استبعاده من لقاء سان جيرمان ضد لوريان (0-0)، أمس السبت، في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي، مع ظهور أنباء تشير إلى أن المدير الرياضي للفريق الباريسي، لويس كامبوس، أبلغ البرازيلي بأنه لا يدخل ضمن خطط النادي للموسم الجديد. وأكد رومانو، أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض مهم من أجل الظفر بخدمات نيمار، وذلك في الساعات الأخيرة.
وأوضح عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن المصادر تصف ذلك العرض بـ"الضخم"، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق كامل، مع العلم بأن نيمار يغريه احتمالية الانتقال إلى الدوري السعودي. تجدر الإشارة إلى أن تقارير أخرى، أشارت في وقت سابق إلى أن نيمار قد يعود إلى فريقه السابق برشلونة.