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رواتب مغرية.. هذه أفضل الدول للعمل فيها كمغترب

الأحد 13 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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تضم المملكة المتحدة أكثر الدول تكلفة للشركات لاستقطاب المغتربين، حيث بلغ متوسط رواتب المغتربين (التي تضم حزمة المزايا) 441.608 ألف دولار في سنة كاملة خلال عام 2022.

كما ارتفعت مزايا الموظفين بنسبة 4% لتصل إلى 167.594 ألف دولار وهي الأغلى في العالم، حيث تمثل الرواتب أقل من خُمس الحزمة الإجمالية.

القروض المدعومة بالنفط تلتهم رواتب الموظفين في هذه الدولة اقتصاد اقتصادالقروض المدعومة بالنفط تلتهم رواتب الموظفين في هذه الدولة وبحسب استبيان لـ "MyExpatriate Market Pay"، تابع لشركة "ECA"، هذه أغلى دول العالم لاستقطاب الموظفين من الخارج، وبالتالي هي أفضل الدول للعمل فيها كمغترب:

المملكة المتحدة: 441608 دولار

اليابان: 370183 دولار

الهند: 354028 دولار

الصين: 313011 دولار

هونغ كونغ: 278020 دولار

وبسبب تذبذب الدولار الأميركي، وعند احتساب الرواتب والأسعار بالدولار، شهدت أكثر من نصف المدن انخفاضا في التكاليف على الشركات. وبهذا تبقى اليابان هي الأفضل للمغتربين في آسيا.

وبسبب ضعف الين الياباني، تعتبر تكاليف عام 2022 في الدولة الآسيوية على الشركات أقل بنسبة 12% عن العام الماضي، الذي انخفض بنسبة 9% هذا العام

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