اختتام فعاليات المخيم الصيفي الثاني لطالبات أمانة العاصمة بمدينة مأرب

الأحد 13 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختتمت لجنة المخيمات للمراكز الصيفية بمدينة مأرب فعاليات المخيم الصيفي الثاني لطالبات أمانة العاصمة.الذي أقيم برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي - اللواء سلطان العرادة تحت شعار (أنتِ لستِ مثلَهُنّ أنتِ مَثَلٌ لهنّ).

وفي الحفل الختامي الذي حضره كل من الدكتور علي سيف الرمال رئيس لجنة المراكز والمخيمات الصيفية بمحافظة مأرب، وعلي حشوان مدير مكتب الشباب والرياضة، اوضحت مديرة المخيم- حورية السعيدي" أن المخيم الذي استمر ثمانية أيام شاركت فيه أكثر من ٢٢٠ طالبة من أمانة العاصمة، هدف إلى غرس القيم وتعزيز الهوية الوطنية وصقل مواهب الطالبات واكتشاف الطاقات والقدرات".

وأشارت إلى أن ماتقوم به المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها واستغلالها للعطل الصيفية ماهو إلا لتجييش أبنائنا وتعبئتهم التعبئة الطائفية التي تخرجهم قنابل موقوتة لتفجر هذا المجتمع الآمن بدلا من دفعهم إلى كراسي العلم والمعرفة"..

من جهته اوضح رئيس لجنة المراكز والمخيمات الصيفية بمحافظة مأرب- الدكتور على سيف الرمال" ان المخيم ركز على تحقيق هدفين مهمين، اكتشاف رغبات هذا الجيل وطموحاته في المجالات التي يبدع فيها وتشجيعه على رسم مستقبله بعيدا عن مستنقع الجهل والكهنوت والتخلف، مع تنقيح وعي هذا الجيل من خلال غرس ثقافة وطنية وإنسانية وأخلاقية واجتماعية".

واختتم الحفل بتكريم الكادر الإداري والمدرسات ثم الطالبات الحاصلات على نسبة التسعينات لهذا العام وجميع الطالبات المشاركات في المخيم. كما قام ضيوف الحفل بجولة استعراض لأركان المخيم المتنوعة والذي احتوى على مهارات الطالبات من ركن الإسعافات الأولية و الخياطة وعمل الريزون والمعجنات والحلوى وكذا ركن التصوير.