خبير تقني يحذر من تطبيق يدمر أجهزة أندرويد ويحظر حسابك في واتساب

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حذر الخبير التقني السعودي سالم الحربي، كل مستخدمي أندرويد من تطبيق يخترق الأجهزة بشكل كامل، مؤكدا أنه ينتحل صفة صفة واتساب.
تطبيق يدمر أجهزة أندرويد
وقال الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أن التطبيق أسمه “YoWhatsApp”، ويخترق بياناتك بالكامل، وينتحل صفة واتساب، وهو مليء بالفيروسات.
وأضاف أن التطبيق يتسبب في تسريب جميع بياناتك وصورك الهاتف المعلومات الشخصية، ويتسبب في حظر رقمك على واتساب الرئيسي.
وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي يحذر من رسالة متداولة على تطبيق واتساب تتسبب في تسريب بيانات المستخدمين.
رسالة واتساب خطيرة
وقال الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “احذروا من هذه الرسالة على تطبيق واتساب بتكون أحد أمرين في حال دخلت الروابط المرفقة إما أنها تجمع معلومات عنك أو تسرق بياناتك”.
هواتف معرضة للاختراق
أيضا أكد الخبير التقني سالم الحربي أن قرابة 47 هاتفا ستكون عرضة للاختراق خلال 24 ساعة فقط وتحديدا في 1 أغسطس 2023 م بسبب توقف دعم جوجل على هذه الأجهزة.
وقال الحربي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “أن جوجل ستوقف دعم الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 4.4 وبالتالي ستكون الهواتف التي تعمل بهذا النظام عرضة للاختراق”، مؤكدا أهمية الترقية للنظام الأحدث.