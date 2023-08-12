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العراق يرفع الحجب عن تيليغرام بعد الاستجابة لمتطلبات الأمن

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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قالت وزارة الاتصالات العراقية إنها سترفع اعتبارا من غد الأحد الحظر الذي فرضته قبل أيام على تطبيق تيليغرام بسبب مخاوف أمنية وتسريب بيانات لمؤسسات الدولة الرسمية والمواطنين. ويستخدم تيليغرام على نطاق واسع في العراق للمراسلة ومشاركة المحتوى وكمصدر للأخبار.

وتحتوي بعض قنوات تيليغرام على الكثير من البيانات الشخصية ومنها أسماء وعناوين وروابط عائلية للعراقيين.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار جرى اتخاذه "لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

كانت الوزارة ذكرت الأسبوع الماضي أن الشركة لم تستجب لطلبها إغلاق المنصات التي تسرب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين

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