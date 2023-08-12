وفاة شاب في سجون مليشيا الانتقالي وآخر في سجون مليشيا الحوثي تفاصيل

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سلمت مليشيا الانتقالي، جثة شاب من أبناء مدينة الحوطة الى مستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج عقب تعذيبه حتى الموت. وقالت مصادر محلية إن مليشيا الانتقالي اختطفت قبل ايام الشاب محمد جمال دون أوامر قضائية، من داخل ورشة تكييف وتبريد يعمل فيها، جوار مسجد الدولة في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج.

وأكدت المصادر ان سيارة تابعة للواء الخامس التابع للانتقالي وعلى متنها جنود اختطفوا الشاب محمد من داخل الورشة التي يعمل بها وقامت بنقله الى مقر اللواء الخامس.

وأوضحت المصادر انه بعد يومين من اختطافه واخفائه عن ذويه وتعرضه للتعذيب في مقر اللواء الخامس التابع للانتقالي قامت المليشيا اليوم بنقل جثمانه الى ثلاجة الموتى في مستشفى ابن خلدون. وأشارت المصادر إلى أن أسرة الشاب محمد جمال فوجئت اليوم بوصول جثة نجلهم وعليها آثار تعذيب ورفضت استلام جثمانه، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من قتلوه وعذبوه.

من جانب آخر وفي إحدى المحافظات الشمالية كشفت مصادر حقوقية عن قيام مليشيا الحوثي بتصفية السجين عاطف الجمال في احد سجونها بمحافظة اب وقالت المصادر ان مليشيا الحوثي اعتقلت الجمال واودعتة في سجن امن المشنه بمدينة اب وبعد أيام من السجن أبلغت المليشيا اهلة بأنه مات منتحرا !!

وأضافت أن والدته توجهت لثلاجة الموتى بمستشفى الامومة فمنعت من رؤيته او اخذه من قبل الحوثيين بالشرطة العسكرية وقالوا لها : اكتبي تنازل وخذي إبنك

فيما السجناء اكدوا ان تم ضربه حتى الموت بسبب رفضه لاعتقاله وانه برئ من التهم الموجهه له بانه يتاجر بالحشيش ورفض ان يوقع على اعترافات بذلك يذكر أن مليشيا الحوثي اعتقلت الكثير من الشباب وخصوصا من ابناء منطقة دار الشرف اعتقلوا بسبب مسحهم لشعارات الحوثي منها مؤخرا وتم تلفيق تهم اخرى لهم لتبث في قنوات الحوثي كإنجاز أمني