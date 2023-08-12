تدشين أول حسينية نسخة شيعية إيرانية في الجوف ويجمعون الأطفال للبكاء على الحسين الذي قتل قبل الف عام

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دشنت المليشيا الحوثية أول حسينية شيعية في محافظة الجوف ويجمعون الأطفال والشباب للبكاء فيها على الحسين والذي قتل قبل أكثر من ألف عام في خلاف على السلطة

وفي مقطع الفيديو الذي تم تسريبه مؤخرا من قبل أحد الحضور والرافض للبدع الحوثية أثناء جمع المليشيا الحوثية للعديد من أبناء محافظة الجوف إلى إحدى العمارات حديثة البناء والتي تم تحويلها إلى حسينية شيعية للبكاء على الحسين ! .

ويظهر في المقطع ترديد الأناشيد الحوثية المستوحاة من الفرق الشيعية العراقية - الاثنعشرية والتي تحاول المليشيا الحوثية استنساخها في اليمن ومسح المذاهب الدينية المعتدلة .

وأنشأت المليشيا الحوثية مدارس شيعية تحت إسم " مدارس الشهيد القائد " في إشارة إلى الصريع حسين الحوثي مؤسس المليشيا في اليمن يتم فيها صرف مرتبات شهرية بواقع 20 ألف ريال لكل طالب وتوفير الوجبات والسكن وتستهدف محافظات إب وريمة وغيرها من المناطق السنية .

وحذر العديد من المحللين السياسيين من خطورة بقاء المليشيا الحوثية في السلطة خوفا من تغيير الثقافة المجتمعية وبتر اليمن من محيطة العربي لصالح التوسع الإيراني من خلال التشيع