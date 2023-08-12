تدشين أول حسينية نسخة شيعية إيرانية في الجوف ويجمعون الأطفال للبكاء على الحسين الذي قتل قبل الف عام كلية الطيران والدفاع الجوي تجري الاختبارات لأول دفعة من الطلاب المتقدمين لها أخصائية تغذية تتحدث عن أفضل نظام غذائي لمساعدتك على عيش حياة أكثر صحة حتى 100 عام جامعة إقليم سبأ تحتفي بتخريج الدفعة الرابعة من طلاب كلية الشريعة(صور ) بثنائية رونالدو.. النصر السعودي يهزم الهلال ويتوج بكأس الملك سلمان للأندية موجة حر قياسية تهدد بلد عربي.. والسلطات تستعد لها بتعطيل الدراسة وتقليص الدوام تقرير أممي.. يكشف الواردات الغذائية إلى موانئ الحوثيين و الموانئ الحكومية للشرعية شاهد الفرق بينهما عصابة تقطع لسان امرأة “مُسنة” في باجل الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي..تفاصيل ماذا بعد الانتهاء من مسلسل خزان صافر النفطي ..مراقبون يكشفون ذلك ترقية وتسوية أوضاع آلاف الضباط والجنود من منتسبي وزارة الداخلية بمختلف المحافظات اليمنية
دشنت المليشيا الحوثية أول حسينية شيعية في محافظة الجوف ويجمعون الأطفال والشباب للبكاء فيها على الحسين والذي قتل قبل أكثر من ألف عام في خلاف على السلطة
وفي مقطع الفيديو الذي تم تسريبه مؤخرا من قبل أحد الحضور والرافض للبدع الحوثية أثناء جمع المليشيا الحوثية للعديد من أبناء محافظة الجوف إلى إحدى العمارات حديثة البناء والتي تم تحويلها إلى حسينية شيعية للبكاء على الحسين ! .
ويظهر في المقطع ترديد الأناشيد الحوثية المستوحاة من الفرق الشيعية العراقية - الاثنعشرية والتي تحاول المليشيا الحوثية استنساخها في اليمن ومسح المذاهب الدينية المعتدلة .
وأنشأت المليشيا الحوثية مدارس شيعية تحت إسم " مدارس الشهيد القائد " في إشارة إلى الصريع حسين الحوثي مؤسس المليشيا في اليمن يتم فيها صرف مرتبات شهرية بواقع 20 ألف ريال لكل طالب وتوفير الوجبات والسكن وتستهدف محافظات إب وريمة وغيرها من المناطق السنية .
وحذر العديد من المحللين السياسيين من خطورة بقاء المليشيا الحوثية في السلطة خوفا من تغيير الثقافة المجتمعية وبتر اليمن من محيطة العربي لصالح التوسع الإيراني من خلال التشيع