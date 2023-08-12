كلية الطيران والدفاع الجوي تجري الاختبارات لأول دفعة من الطلاب المتقدمين لها

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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جرت، اليوم السبت 12/اغسطس آب في ،محافظة مأرب، الامتحانات التحريرية للطلاب المتقدمين في كلية الطيران والدفاع الجوي، ضمن اجراءات التسجيل والقبول للعام الدراسي الجديد.

وخلال تفقده سير عملية الامتحانات، أشاد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، بمستوى التنظيم والترتيب لتنفيذ إجراءات التسجيل والقبول بالكلية.. مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الكلية وهيئة التدريس واللجان الرئيسية والفرعية.

وأكد رئيس هيئة الأركان، الحرص على تطبيق شروط ومعايير التسجيل والقبول في الكلية بما يجعلها نموذجاً في الانضباط والتعليم والتأهيل والمخرجات النوعيةوفقا للمركزالإعلامي للقوات المسلحة.

ولفت الفريق بن عزيز، إلى الخسائر التي تكبدتها البلاد جراء انقلاب تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، وتعمدها تدمير ونهب المؤسسات العسكرية ومقدراتها خدمة للمشروع الإيران الإرهابي العابر للحدود. مثمنا اهتمام ورعاية القيادة العليا، ومواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، الداعمة للشعب اليمني وقواته المسلحة في مختلف المجالات.

من جانبه، أوضح مدير كلية الطيران والدفاع الجوي اللواء الركن أحمد البحش، إلى أن الامتحانات التحريرية تأتي بعد خضوع الطلاب المتنافسين على المقاعد الدراسية المخصصة لهذا العام الدراسي لإجراءات التسجيل والقبول التي شملت الفحص الطبي واللياقة البدنية للطلاب المتقدمين من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية. مشيرا إلى أن نتائج الامتحانات سيتم الاعلان عنها خلال الأيام القادمة.

وعبّر اللواء البحش، عن شكره لجهود وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، واهتمامهم بإعادة تفعيل نشاط كلية الطيران والدفاع الجوي ضمن خطط تأهيل وتطوير القوات المسلحة وتحديث قدراتها ورفع كفاءتها في مختلف المجالات.