جامعة إقليم سبأ تحتفي بتخريج الدفعة الرابعة من طلاب كلية الشريعة(صور )

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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إحتفت جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب، اليوم السبت الموافق 12/أغسطس آب ، بتخرج ووداع الدفعة الرابعة من طلاب كلية الشريعة والقانون دفعة "سفراء القانون" والبالغ عددهم 65 طالباً وطالبة.

وخلال الحفل الذي حضره نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا الدكتور حسين الموساي وعميد كلية الشريعة الدكتور حسن علي وهيط، بارك نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال، للطلاب والطالبات الخريجين، تحقيق هذا الانجاز العلمي ونيلهم مرادهم ووصولهم ليوم التخرج الذي يعد حصاداً لسنين الجد والإجتهاد والسهر والمثابرة، وحث الخريجين على استخدام مهاراتهم ومعارفهم التي تلقوها طيلة الأعوام الأربعة من التعليم الجامعي في حياتهم العملية وتطوير معارفهم باستمرار خلال رحلتهم المهنية القادمة.

وفي ختام الحفل الذي ألقيت فيه العديد من الكلمات والفقرات الفنية المعبرة عن المناسبة، قامت اللجنة التحضيرية للحفل بتكريم رئاسة الجامعة وعميد وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وبدورهم سلموا للخريجين الشهادات التقديرية وسط فرحة وابتهاج كبيرين للطلاب الخريجين ومن حضر من أسرهم وأقربائهم وأصدقائهم.

في حين أصبحت محافظة مأرب مكانا آمنا لكل المكلومين والمظلومين ويتخرج من داخلها المئات من الطلاب بكل المجالات التعليمية والعلمية مقيمين افراحهم ومعبرين عن مشاعرهم بحضور اهاليهم واصدقاءهم في الوقت الذي تمنع فيه مليشيات الحوثي الطلاب الخريجين في مناطق سيطرتهم من اقامة احتفالتهم والتعبير عن فرحتهم وثمرة جهدهم .