بثنائية رونالدو.. النصر السعودي يهزم الهلال ويتوج بكأس الملك سلمان للأندية

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قاد كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، فريقه للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) لعام 2023، بعد الفوز على الجار والغريم الهلال بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم السبت بمدينة الطائف.

وفاز النصر باللقب العربي لأول مرة في تاريخه، إذ خاض مساء اليوم المباراة النهائية لأول مرة.

وتوج كريستيانو رونالدو بذلك بأول ألقابه مع النصر، بعدما كان فشل في التتويج بأي لقب في الموسم الماضي.

وشهدت المباراة خروج كريستيانو رونالدو مستبدلًا في الشوط الإضافي الثاني بعد تعرضه للإصابة.



واحتاج الفريقان لتمديد المباراة إلى شوطين إضافيين بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي من المباراة.

وتقدم الهلال في النتيجة أولًا عند الدقيقة 51 من زمن المباراة من ضربة رأسية متقنة، بعد كرة عرضية من البرازيلي مالكوم.

لكن كريستيانو رونالدو أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 74 من زمن المباراة مستغلًا تمريرة عرضية من سلطان الغنام.

وأحرز رونالدو هدفه الثاني في المباراة عند الدقيقة 98، حيث قابل كرة مرتدة من العارضة بضربة رأسية في الشباك.

ولعب النصر بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 71، بعد طرد المدافع عبدالإله العمري، الذي عرقل مالكوم على حدود منطقة الجزاء.

كما تعرض البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، للطرد أيضًا في الدقيقة 101 بسبب اعتراضه على قرارات التحكيم.