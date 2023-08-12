بثنائية رونالدو.. النصر السعودي يهزم الهلال ويتوج بكأس الملك سلمان للأندية موجة حر قياسية تهدد بلد عربي.. والسلطات تستعد لها بتعطيل الدراسة وتقليص الدوام تقرير أممي.. يكشف الواردات الغذائية إلى موانئ الحوثيين و الموانئ الحكومية للشرعية شاهد الفرق بينهما عصابة تقطع لسان امرأة “مُسنة” في باجل الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي..تفاصيل ماذا بعد الانتهاء من مسلسل خزان صافر النفطي ..مراقبون يكشفون ذلك ترقية وتسوية أوضاع آلاف الضباط والجنود من منتسبي وزارة الداخلية بمختلف المحافظات اليمنية صحيفة غربية مشهورة تكشف عن اتفاق مع السعودية للانضمام إلى تحالف لصناعة مقاتلات من الجيل السادس في خطوة نوعية… .دولة خليجية تعلن عن تعين أول سفير لها لدى فلسطين بطاقة مباراة النصر والهلال اليوم على قنوات SSC.. شارك في توقعات الجمهور رسميا.. نجم برشلونة السابق يوقع لباريس سان جيرمان
قاد كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، فريقه للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) لعام 2023، بعد الفوز على الجار والغريم الهلال بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم السبت بمدينة الطائف.
وفاز النصر باللقب العربي لأول مرة في تاريخه، إذ خاض مساء اليوم المباراة النهائية لأول مرة.
وتوج كريستيانو رونالدو بذلك بأول ألقابه مع النصر، بعدما كان فشل في التتويج بأي لقب في الموسم الماضي.
وشهدت المباراة خروج كريستيانو رونالدو مستبدلًا في الشوط الإضافي الثاني بعد تعرضه للإصابة.
واحتاج الفريقان لتمديد المباراة إلى شوطين إضافيين بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي من المباراة.
وتقدم الهلال في النتيجة أولًا عند الدقيقة 51 من زمن المباراة من ضربة رأسية متقنة، بعد كرة عرضية من البرازيلي مالكوم.
لكن كريستيانو رونالدو أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 74 من زمن المباراة مستغلًا تمريرة عرضية من سلطان الغنام.
وأحرز رونالدو هدفه الثاني في المباراة عند الدقيقة 98، حيث قابل كرة مرتدة من العارضة بضربة رأسية في الشباك.
ولعب النصر بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 71، بعد طرد المدافع عبدالإله العمري، الذي عرقل مالكوم على حدود منطقة الجزاء.
كما تعرض البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، للطرد أيضًا في الدقيقة 101 بسبب اعتراضه على قرارات التحكيم.