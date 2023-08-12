تقرير أممي.. يكشف الواردات الغذائية إلى موانئ الحوثيين و الموانئ الحكومية للشرعية شاهد الفرق بينهما

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف تقرير أممي حديث أن الواردات الغذائية عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 كانت أكثر منها في الموانئ الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً بنحو أربعة أضعاف.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقرير الأمن الغذائي في اليمن لشهر يوليو 2023، إن حجم الواردات الغذائية عبر موانئ الحديدة والصليف على البحر الأحمر والخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين بلغ 2,038 طن متري خلال النصف الأول من العام 2023. بينما كان حجم الواردات الغذائية إلى موانئ عدن والمكلا والواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها، وخلال نفس الفترة، 528 طن متري فقط.

وبحسب التقرير فإن الواردات الغذائية الواصلة عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين كانت أكثر من تلك التي دخلت إلى الموانئ الواقعة ضمن نفوذ الحكومة بنسبة 386%، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن الواردات الغذائية إلى عموم موانئ البلاد في الستة الأشهر الأولى من هذا العام شهدت انخفاضاً طفيفاً مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، إلا أن هذا الانخفاض كان في موانئ عدن والمكلا أكثر منه في موانئ الحديدة والصليف، حيث انخفض في الأولى بنسبة 2% فقط، بينما في الثانية سجل انخفاضاً بنسبة 8%.