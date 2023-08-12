عصابة تقطع لسان امرأة “مُسنة” في باجل الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي..تفاصيل

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اقدمت عصابة إجرامية تمتهن السرقة، على قطع لسان امرأة “مُسنة”، أثناء السطو على منزلها في مديرية باجل شرق محافظة الحديدة.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في منصة “إكس” رصدها محرر مأرب برس، إن الحادثة وقعت في مدينة باجل بالحديدة، دون أن تذكر متى وقعت الجريمة.

وذكرت أن المسنة قامت بـ”الصراخ” عقب دخول عصابة السرقة منزلها، محاولةً الاستنجاد بالجيران لإنقاذها، لكن العصابة باشرتها بقطع لسانها وتركتها تنزف. وانتشرت العصابات الإجرامية خاصة التي تمتهن السرقة في ظل تردي الوضع المعيشي في أرياف المحافظة ومركزها الاداري الخاضع لسيطرة العصابة الحوثية التابعة لإيران