تقرير أممي.. يكشف الواردات الغذائية إلى موانئ الحوثيين و الموانئ الحكومية للشرعية شاهد الفرق بينهما عصابة تقطع لسان امرأة “مُسنة” في باجل الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي..تفاصيل ماذا بعد الانتهاء من مسلسل خزان صافر النفطي ..مراقبون يكشفون ذلك ترقية وتسوية أوضاع آلاف الضباط والجنود من منتسبي وزارة الداخلية بمختلف المحافظات اليمنية صحيفة غربية مشهورة تكشف عن اتفاق مع السعودية للانضمام إلى تحالف لصناعة مقاتلات من الجيل السادس في خطوة نوعية… .دولة خليجية تعلن عن تعين أول سفير لها لدى فلسطين بطاقة مباراة النصر والهلال اليوم على قنوات SSC.. شارك في توقعات الجمهور رسميا.. نجم برشلونة السابق يوقع لباريس سان جيرمان الحكومة تعلن رسميا تخليص اليمن ودول مشاطئة من خطر خزان النفط العائم (صافر) شاهد.. ما حدث لخطيب وامام المسجد الحرام اثناء صلاة الجمعة
اقدمت عصابة إجرامية تمتهن السرقة، على قطع لسان امرأة “مُسنة”، أثناء السطو على منزلها في مديرية باجل شرق محافظة الحديدة.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في منصة “إكس” رصدها محرر مأرب برس، إن الحادثة وقعت في مدينة باجل بالحديدة، دون أن تذكر متى وقعت الجريمة.
وذكرت أن المسنة قامت بـ”الصراخ” عقب دخول عصابة السرقة منزلها، محاولةً الاستنجاد بالجيران لإنقاذها، لكن العصابة باشرتها بقطع لسانها وتركتها تنزف. وانتشرت العصابات الإجرامية خاصة التي تمتهن السرقة في ظل تردي الوضع المعيشي في أرياف المحافظة ومركزها الاداري الخاضع لسيطرة العصابة الحوثية التابعة لإيران