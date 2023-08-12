ترقية وتسوية أوضاع آلاف الضباط والجنود من منتسبي وزارة الداخلية بمختلف المحافظات اليمنية

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 237

أقر المجلس الأعلى للشرطة، السبت 12/أغسطس2023م ، ترقية وتسوية أوضاع آلاف الضباط والجنود بمختلف المحافظات اليمنية. جاء ذلك خلال رئاسة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للمجلس الأعلى للشرطة، لمناقشة القضايا المستجدة امام المجلس للعام الجاري 2023م، وعدد من المواضيع المدرجة بجدول أعمال المجلس.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن المجلس الأعلى للشرطة وافق على ترقية وتسوية أوضاع أكثر من ( 3287 ضابطا ) واكثر من ( 72000 ) صف ضابط وفرد من منتسبي الوزارة في جميع محافظات الجمهورية في الداخل والخارج باستثناء من تورطوا في اعمال ارهابية مع جماعة الحوثي. كما اقر المجلس ترقية وتسوية اوضاع المترقين بقرارات وزارية سابقة والاستمرار في انتظام ترقياتهم الدورية