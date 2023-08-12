تقرير أممي.. يكشف الواردات الغذائية إلى موانئ الحوثيين و الموانئ الحكومية للشرعية شاهد الفرق بينهما عصابة تقطع لسان امرأة “مُسنة” في باجل الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي..تفاصيل ماذا بعد الانتهاء من مسلسل خزان صافر النفطي ..مراقبون يكشفون ذلك ترقية وتسوية أوضاع آلاف الضباط والجنود من منتسبي وزارة الداخلية بمختلف المحافظات اليمنية صحيفة غربية مشهورة تكشف عن اتفاق مع السعودية للانضمام إلى تحالف لصناعة مقاتلات من الجيل السادس في خطوة نوعية… .دولة خليجية تعلن عن تعين أول سفير لها لدى فلسطين بطاقة مباراة النصر والهلال اليوم على قنوات SSC.. شارك في توقعات الجمهور رسميا.. نجم برشلونة السابق يوقع لباريس سان جيرمان الحكومة تعلن رسميا تخليص اليمن ودول مشاطئة من خطر خزان النفط العائم (صافر) شاهد.. ما حدث لخطيب وامام المسجد الحرام اثناء صلاة الجمعة
أقر المجلس الأعلى للشرطة، السبت 12/أغسطس2023م ، ترقية وتسوية أوضاع آلاف الضباط والجنود بمختلف المحافظات اليمنية. جاء ذلك خلال رئاسة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للمجلس الأعلى للشرطة، لمناقشة القضايا المستجدة امام المجلس للعام الجاري 2023م، وعدد من المواضيع المدرجة بجدول أعمال المجلس.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن المجلس الأعلى للشرطة وافق على ترقية وتسوية أوضاع أكثر من ( 3287 ضابطا ) واكثر من ( 72000 ) صف ضابط وفرد من منتسبي الوزارة في جميع محافظات الجمهورية في الداخل والخارج باستثناء من تورطوا في اعمال ارهابية مع جماعة الحوثي. كما اقر المجلس ترقية وتسوية اوضاع المترقين بقرارات وزارية سابقة والاستمرار في انتظام ترقياتهم الدورية