صحيفة غربية مشهورة تكشف عن اتفاق مع السعودية للانضمام إلى تحالف لصناعة مقاتلات من الجيل السادس

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 88

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن السعودية تسعى إلى الانضمام إلى تحالف دولي لصناعة طائرات حربية مقاتلة، أو ما يطلق عليها طائرات الجيل السادس "تيمبيست".

وتجد المشاركة السعودية المحتملة ترحيبا كبيرا من بريطانيا وإيطاليا، ولا سيما أنها ستشمل مساهمة مالية كبيرة محتملة من السعودية في المشروع الذي تقدر تكاليفه بعشرات المليارات من الدولارات.

كما يشمل العرض السعودي المساهمة بالخبرة الهندسية في مراحل مختلفة من المشروع. وقال مصدر دفاعي بريطاني رفيع للصحيفة إن لندن تمتلك شراكة استراتيجية مع الرياض، وحريصة بشدة على تعميق العمل في المشروع، وتحقيق تقدم قوي في أسرع وقت ممكن.

ويسعى البرنامج الذي يطلق عليه برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP)، ويضم تحالفا من بريطانيا وإيطاليا واليابان، إلى تقديم طائرة مقاتلة متطورة للغاية، وإتاحتها للتصدير في السوق العالمية بحلول عام 2035.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الطائرة الجديدة "تيمبيست" تتميز بقدرات دفاعية وقتالية هائلة، إذ تفوق سرعة الصوت، إضافة إلى أنها مزودة بأسلحة ليزر متطورة، ومنظومة اتصالات محصنة، كما أنها مزودة ببرامج للذكاء الاصطناعي.

ويمكن تزويد الطائرة الجديدة بمحركين، وأجنحة "دلتا" القادرة على حمل صواريخ تفوق سرعة الصوت، كما يجري توظيف نظام طاقة ودفع من إنتاج شركة "رولز رويس"، يتميز بتطوره الفائق، يؤهله لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الكهربية، بما يكفي لتشغيل أسلحة الليزر.

من الجدير ذكره، أن الصحيفة كانت ذكرت في وقت سابق بأن الحكومة البريطانية وجهت دعوة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة لندن، في مسعى منها "لتعميق العلاقات وجذب الاستثمار من الخليج". ولفتت الصحيفة إلى أن الزيارة مرتقبة في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين