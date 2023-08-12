بطاقة مباراة النصر والهلال اليوم على قنوات SSC

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نهائي البطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية)
النصر × الهلال
السبت 12 أغسطس
الساعه 6 مساء اليوم بتوقيت مكة
القنوات الناقلة - SSC السعودية تعليق رؤوف خليف
بإمكانكم المشاركة في توقع نتيجة المباراة عبر الرابط https://t.me/marebpress1/83715