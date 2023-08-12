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بطاقة مباراة النصر والهلال اليوم على قنوات SSC

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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نهائي البطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية)

 النصر × الهلال 

 السبت 12 أغسطس 

الساعه 6 مساء اليوم بتوقيت مكة

القنوات الناقلة - SSC السعودية تعليق رؤوف خليف

بإمكانكم المشاركة في توقع نتيجة المباراة عبر الرابط https://t.me/marebpress1/83715

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