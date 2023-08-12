شاهد.. ما حدث لخطيب وامام المسجد الحرام اثناء صلاة الجمعة

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 406

شهد المسجد الحرام موقفًا غير معتاد، عندما تعذّر على إمام المسجد، الشيخ ماهر المعيقلي، استكمال الصلاة في بدايتها، خلال إقامة صلاة الجمعة، امس.

وتعرض خطيب وإمام صلاة الجمعة في المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، لإعياء وإرهاق في آخر الخطبة وأول صلاة الجمعة ولم يستطع إتمام الصلاة.

وفي مقطع مصور، بدأ صوت الشيخ المعقيلي ينخفض تدريجيًا، وعندما انقطع عن تلاوة سورة الفاتحة، تدخّل الشيخ عبد الرحمن السديس، وتولى استئناف الصلاة بدلًا منه.

انقر هذا لمشاهدة الفيديو

وأثار مقطع الفيديو تفاعل العديد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، داعين له بأن يكون بخير وعافية بعد العارض الصحي، الذي تعرض له، الذي من المحتمل أن يكون بسبب أشعة الشمس.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الشؤون الدينية في الحرمين، أن ما حدث خلال صلاة الجمعة في المسجد الحرام “كان إرهاقا ألمَّ بإمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، لم يستطع بعده إكمال الصلاة”.

وتابع “أَتَمَّ بالناس الصلاة رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به”.

وكان مقطع فيديو آخر، قد أظهر الشيخ المعيقلي في آخر الخطبة، وهو يتكلم بصعوبة بالغة، وقالت صحيفة “سبق” السعودية إن الشيخ المعيقلي عانى انخفاضًا في الضغط، وإن صحته الآن بخير.

يذكر أنه وبحسب رأي جمهور العلماء، يجوز شرعًا أن ينصرف الإمام في حال الضرورة، ويستخلف من يكمل الصلاة بالناس، كما فعل عمر -رضي الله عنه- في صلاة الفجر، عندما استخلف عبد الرحمن بن عوف.