بيان أمريكي بشأن نجاح عملية تفريغ ناقلة النفط صافر

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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رحبت مندوبة الولايات المتحدة الامريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بنجاح عملية نقل النفط من ناقلة النفط "صافر" الى سفينة جديدة.

وقالت ليندا توماس في بيان صحفي "لو لم يتحرك العالم، لكانت تلوثت السواحل عبر القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية، مما يعرض المجتمعات لسموم قاتلة ويلوث إمدادات مياه الشرب في المنطقة بأكملها".

واضافت "كان يمكن أن يتعطل الشحن عبر قناة السويس، مما يتسبب بتوقف شحنات الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة وتفاقم الظروف الإنسانية المتردية أصلا في اليمن".

واشارت مندوبة الولايات المتحدة الامريكية، الى ان ما حصل اليوم لمحة مضيئة ونموذج عن التعاون الدولي في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم مجموعة من الأزمات الملحة..مشددة على ضرورة انهاء العمل الآن بإخراج ناقلة النفط صافر من البحر الأحمر.

ورحبت عدة دول غربية، بإعلان الأمم المتحدة إكمال عملية تفريغ خزان النفط "صافر" المتهالك، قبالة سواحل اليمن.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت مساء الجمعة "نجاح اكتمال نقل النفط من خزان صافر، مما منع التهديد الفوري بحدوث تسرب ضخم".

واعلنت الانتهاء من نقل النفط الموجود في الناقلة صافر (أكثر من 1.1 مليون برميل) الى الناقلة الجديدة.