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واشنطن.. تعليق مقتضب على مقتل ''السيد''

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قالت الولايات المتحدة الأمريكية ان واشنطن مستمرة في دعم اليمن لمكافحة الإرهاب واجتثاثه.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية، تعليقا على مقتل قائد قوات الحزام الأمني التابع للانتقالي بمحافظة أبين "عبداللطيف السيد" إلى جانب آخرين، بتفجير في ضواحي مودية.

واتهم الانتقالي ، تنظيم القاعدة بالوقوف وراء مقتل السيد.

وسبق أن تعرض "السيد" لعدة محاولات اغتيال خلال السنوات الأخيرة، كما عرف عنه أنه كان من أتباع تنظيم القاعدة حتى عام 2012 قبل أن يتخلى عنه بحسب حديث له عام 2016م، وقبل خروجه من التنظيم كان السيد قد ساهم عام 2011 في اسقاط مدينة جعار بيد القاعدة، ثم التحق بصفوف اللجان الشعبية لمقاتلة التنظيم.

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