بيان أمريكي بشأن نجاح عملية تفريغ ناقلة النفط صافر واشنطن.. تعليق مقتضب على مقتل ''السيد'' قرارات للمجلس الأعلى للشرطة: ترقية وتسوية اوضاع أكثر من 75 ألف من منتسبي وزارة الداخلية بينهم ضباط واستثناء هذه الفئة لم تغرهم الأموال.. تعرف على 4 نجوم رفضوا الانتقال إلى الدوري السعودي صور لأفخم حمام عام في العالم.. كأنه قصر أوكرانيا تفاجئ الجيش الروسي في هجوم هو الأعنف بـ20 طائرة مسيّرة على القرم النفط يسجل مكاسب للأسبوع السابع بدعم توقعات طلب قياسية بريطانيا توقف مشروعا صينيا قرب برج لندن مسام يؤمن 35 حقلا ملغوماً في قعطبة وقفة احتجاجية بتعز تندد بالدعم الأممي المقدم للحوثيين
أقر المجلس الأعلى للشرطة ترقية وتسوية أوضاع أكثر من ( 3287 ضابطا ) واكثر من ( 72000 ) صف ضابط وفرد من منتسبي الوزارة في جميع محافظات الجمهورية في الداخل والخارج باستثناء من تورطوا في اعمال ارهابية مع المليشيات الانقلابية الحوثية.
كما اقر المجلس ترقية وتسوية اوضاع المترقين بقرارات وزارية سابقة والاستمرار في انتظام ترقياتهم الدورية.
وترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للمجلس الأعلى للشرطة، لمناقشة القضايا المستجدة امام المجلس للعام الجاري 2023م، وعدد من المواضيع المدرجة بجدول أعمال المجلس.
وثمن وزير الداخلية وأعضاء المجلس، توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للحكومة بالالتزام بانتظام مرتبات الامن والجيش وموظفي الدولة.
واستعرض المجلس بحضور اعضائه القرارات والتوصيات الواردة بالمحضر السابق خلال اجتماعات المجلس المنعقده في العام 2023م ومستوى تنفيذها، بالإضافة إلى القضايا المحالة للمجلس.