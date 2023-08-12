قرارات للمجلس الأعلى للشرطة: ترقية وتسوية اوضاع أكثر من 75 ألف من منتسبي وزارة الداخلية بينهم ضباط واستثناء هذه الفئة

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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أقر المجلس الأعلى للشرطة ترقية وتسوية أوضاع أكثر من ( 3287 ضابطا ) واكثر من ( 72000 ) صف ضابط وفرد من منتسبي الوزارة في جميع محافظات الجمهورية في الداخل والخارج باستثناء من تورطوا في اعمال ارهابية مع المليشيات الانقلابية الحوثية.

كما اقر المجلس ترقية وتسوية اوضاع المترقين بقرارات وزارية سابقة والاستمرار في انتظام ترقياتهم الدورية.

وترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للمجلس الأعلى للشرطة، لمناقشة القضايا المستجدة امام المجلس للعام الجاري 2023م، وعدد من المواضيع المدرجة بجدول أعمال المجلس.

وثمن وزير الداخلية وأعضاء المجلس، توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للحكومة بالالتزام بانتظام مرتبات الامن والجيش وموظفي الدولة.

واستعرض المجلس بحضور اعضائه القرارات والتوصيات الواردة بالمحضر السابق خلال اجتماعات المجلس المنعقده في العام 2023م ومستوى تنفيذها، بالإضافة إلى القضايا المحالة للمجلس.