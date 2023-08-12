لم تغرهم الأموال.. تعرف على 4 نجوم رفضوا الانتقال إلى الدوري السعودي

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 196

أصبح الدوري السعودي لكرة القدم محط أنظار عشاق الدائرة المستديرة حول العالم، حيث بدأت الأندية السعودية من مطلع العام الجاري بضم أشهر نجوم كرة القدم إلى صفوفها، في سعي مستمر مدعوما برعاية رسمية لجعل السعودية الوجهة الأفضل في مجال هذه الرياضة.

ويثار الجدل حول الأسباب التي دفعت لاعبين كبار في الدوري الأوروبي للانتقال إلى السعودية.

وفي ذلك يرى موقع "سبورتس كيدا" أن أحد تلك "هو ما سيكسبونه"، ويضيف: "من الصعب جدا أحيانا رفض عروض العقود التي لا تقاوم، والمبالغ المالية الكبيرة".

ولكن على الرغم من نجاح السعودية في جذب بعض أفضل المواهب في كرة القدم الأوروبية للانضمام إلى الدوري، لا يزال هناك بعض اللاعبين الآخرين الذين رفضوا ذلك.

وفي تقرير أعده موقع "سبورتس كيدا" تتشكل قائمة بخمسة لاعبين لامعين، بينهم اثنان من أشهر نجوم كرة القدم، رفضوا الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

هيونغ مين سونغ كان جناح توتنهام هوتسبير، هيونج مين سون، أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الذين سعى نادي الاتحاد السعودي إلى ضمهم.

وفقًا لموقع "جول" الرياضي.

وورد أن النادي السعودي عرض مين سون عقدا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني سنويا للانضمام إليه. ومع ذلك، لم يقبل نجم كوريا الجنوبية عرضه.

ويتوقع مع مغادرة هاري كين هذا الصيف لبايرن ميونيخ، أن يصبح سون أحد اللاعبين الأساسيين في النادي في الموسم الجديد.

موسى ديابي قرر الجناح الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما، موسى ديابي، والذي ضمن الانتقال إلى أستون فيلا هذا الصيف، عدم الانتقال إلى السعودية لصالح الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة "ديلي ميل"، عرض نادي النصر السعودي مبلغا قيمته 50 مليون جنيه إسترليني على أمل ربطه بكريستيانو رونالدو.

لكم ديابي قرر في النهاية الانضمام إلى أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز. ديابي الذي سجل 14 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات الموسم الماضي ، جذب انتباه العديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا.

على الرغم من بلوغ مودريتش عامه الـ37، فإنه لا يزال يعتبر أحد أعظم أصول ريال مدريد في خط الوسط.

وعلى الرغم من مروره بمرحلة خريف عمره الرياضي، فإن مودريتش رفض عرضا ضخما بقيمة 170 مليون جنيه إسترليني قدمه نادي الهلال السعودي للعب في الدوري السعودي للمحترفين لمدة ثلاث سنوات، واختار البقاء في ريال مدريد، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

كليان مبابي أعلن مهاجم باريس سان جيرمان أنه لن يجدد عقده مع النادي الفرنسي بعد عام 2024.

ومن غير المستغرب أن النجم الفرنسي كان على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ولأندية السعودية.

ومع قرب انتهاء مدة عقده وإعلان سان جيرمان أنه ليس لديه نية للسماح لأحد أفضل اللاعبين في العالم بمغادرة النادي في صفقة انتقال مجانية، قدم نادي الهلال السعودي عرضا على باريس سان جيرمان عرضا بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني للنجم الفرنسي.

لكن الخطوة الأهم كانت في كيفية إقناع مبابي بالتخلي عن كرة القدم الأوروبية والتحول إلى دوري المحترفين السعودي.

حاول الهلال جذب مبابي بعرض صفقة مذهلة بأجر سنوي فلكي قدره 604 ملايين جنيه إسترليني، لكن كما هو متوقع تم رفضه على الفور من قبل اللاعب، بحسب صحيفة "مترو".

حتى أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما رفض التحدث وجها لوجه مع ممثلي الهلال، ما يشير إلى أنه لا ينوي الانضمام إلى دوري المحترفين السعودي في هذه المرحلة من حياته المهنية