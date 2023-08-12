صور لأفخم حمام عام في العالم.. كأنه قصر

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يقع أحد أفخم الحمامات العامة في العالم بالطابق السادس في مركز تسوق "ديجي بلازا" بشانغهاي في الصين.

الحمام الفاخر يشعرك عند الدخول إليه بأنك تدخل إلى قصر حقيقي، حيث يبدأ بممر طويل على جانبيه نباتات خضراء مرتبة تخرج من الجدران. الديكورات جمعت بين ألوان الأخضر والأسود والأبيض الديكورات جمعت بين ألوان الأخضر والأسود والأبيض وإلى جانب الديكور الأخضر، تسطع عشرات المصابيح العملاقة التي تنعكس على الأرضيات اللامعة الفاخرة.

في نهاية هذا الممر توجد صالة كاملة مع أريكة شكلها مستوحى من أشكال الزهور. تم تجهيز الصالة بكراسي مريحة تم تجهيز الصالة بكراسي مريحة الديكور يكتمل مع أحواض الغسيل التي صممت على شكل النافورة بأحجام وأطوال مختلفة لجعلها مناسبة لكافة المستخدمين مهما اختلف أطوالهم وأحجامهم.

المغاسل تم تصميمها بأحجام مختلفة المغاسل تم تصميمها بأحجام مختلفة الصالة الفخمة مجهزة بقواعد شحن لاسلكية تتيح للناس الجلوس والاسترخاء وأخذ قسط من الراحة.

وقال المصمم لي شيانغ: "ركزنا على تصميم الحمام لخلق مساحة من الراحة داخل مركز التسوق، لهذا السبب توصلنا إلى التصميم بشكل يشبه الحديقة