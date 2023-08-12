أوكرانيا تفاجئ الجيش الروسي في هجوم هو الأعنف بـ20 طائرة مسيّرة على القرم النفط يسجل مكاسب للأسبوع السابع بدعم توقعات طلب قياسية بريطانيا توقف مشروعا صينيا قرب برج لندن مسام يؤمن 35 حقلا ملغوماً في قعطبة وقفة احتجاجية بتعز تندد بالدعم الأممي المقدم للحوثيين مزارعون يمنيون ينجحون بزراعة فاكهة نادرة عالميًا - صور اعتقلت أكثر من 20 مواطنًا بينهم “كبار سن”...مليشيا الحوثي تحاصر عدد من القرى في مديرية الحدا لهذا السبب خبير عسكري: رفع الجاهزية البحرية الحوثية عمل دعائي لإشغال الشارع عن المرتبات بريطانيا تعتزم دعم اليمن بـ160 مليون جنية إسترليني على مدى أربع سنوات لهذا القطاع.. مليشيا الحوثي تعتقل مالك محطةفي البيضاء كشف هذه الجريمة الجنائية
أعلنت روسيا، السبت، أنها أسقطت 20 طائرة مسيّرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيّرة، بينما تم إخضاع 6 طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية. وأضافت أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
وفي موسكو، قال مسؤولون، الجمعة، إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة. وقالت وزارة الدفاع إن طائرة مسيّرة أوكرانية دُمرت فوق المناطق الغربية لموسكو، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
وفي يوليو، استهدفت مسيّرات أوكرانية مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم وألحقت أضرارا بجسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا