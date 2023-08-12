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وقفة احتجاجية بتعز تندد بالدعم الأممي المقدم للحوثيين

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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نظم الجمعة الموافق 11/أغسطس-2023م في مدينة تعز، وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة، نددت بالدعم الذي تتلقاه مليشيا الحوثي من الأمم المتحدة بذريعة نزع الالغام

وسخر المحتجون من الذرائع التي بموجبها يتم تقديم الدعم الاممي للحوثيين في وقت أثبتت فيه تقارير دولية أن المليشيات الحوثية هي الطرف الوحيد الذي يعمل على زرع الألغام وتطويرها، بواسطة خبراء ايرانيين ومن حزب الله اللبناني.

وطالب المحتجون الأمم المتحدة بالتوقف عن دعم مليشيا الحوثي ومشاركتها جرائم القتل التي تطال المدنيين، مشيرين الى ان الجماعة تلقت هذا الدعم لشراء الاسلحة وتطوير برنامج الألغام. ودعوا مختلف مكونات الشرعية لتوحيد الصف الجمهوري من أجل استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، الذي يعبث باليمن وشعبها

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