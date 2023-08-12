مسام يؤمن 35 حقلا ملغوماً في قعطبة وقفة احتجاجية بتعز تندد بالدعم الأممي المقدم للحوثيين مزارعون يمنيون ينجحون بزراعة فاكهة نادرة عالميًا - صور اعتقلت أكثر من 20 مواطنًا بينهم “كبار سن”...مليشيا الحوثي تحاصر عدد من القرى في مديرية الحدا لهذا السبب خبير عسكري: رفع الجاهزية البحرية الحوثية عمل دعائي لإشغال الشارع عن المرتبات بريطانيا تعتزم دعم اليمن بـ160 مليون جنية إسترليني على مدى أربع سنوات لهذا القطاع.. مليشيا الحوثي تعتقل مالك محطةفي البيضاء كشف هذه الجريمة الجنائية رونالدو وماني ضد نجوم الهلال.. رحلة البحث عن لقب تاريخي صدمة في ليفربول وكلوب في موقف محرج.. نجم الوسط يرفض التوقيع "عقبة وحيدة" أمام ريال مدريد من هو كورتوا
نظم الجمعة الموافق 11/أغسطس-2023م في مدينة تعز، وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة، نددت بالدعم الذي تتلقاه مليشيا الحوثي من الأمم المتحدة بذريعة نزع الالغام
وسخر المحتجون من الذرائع التي بموجبها يتم تقديم الدعم الاممي للحوثيين في وقت أثبتت فيه تقارير دولية أن المليشيات الحوثية هي الطرف الوحيد الذي يعمل على زرع الألغام وتطويرها، بواسطة خبراء ايرانيين ومن حزب الله اللبناني.
وطالب المحتجون الأمم المتحدة بالتوقف عن دعم مليشيا الحوثي ومشاركتها جرائم القتل التي تطال المدنيين، مشيرين الى ان الجماعة تلقت هذا الدعم لشراء الاسلحة وتطوير برنامج الألغام. ودعوا مختلف مكونات الشرعية لتوحيد الصف الجمهوري من أجل استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، الذي يعبث باليمن وشعبها