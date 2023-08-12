مزارعون يمنيون ينجحون بزراعة فاكهة نادرة عالميًا - صور

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكن مزارعون يمنيون من زراعة فاكهة جاك فروت، وهي فاكهة نادرة وشهيرة ولا تزرع إلا في دولتين فقط، وهما الهند وإندونيسيا، وبذلك أصبحت اليمن هي الدولة الثالثة في العالم التي تزرع هذه الفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية للإنسان.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفاكهة جاك فروت في قرية الهيدين بمنطقة دبع التابعة لمحافظة تعز. كما نجح مزارع آخر في زراعة هذه الفاكهة في بني العوام بمحافظة حجة.

وتعتبر فاكهة جاك فروت من أندر الفواكه في العالم، وهي ذات طعم حلو ورائحة قوية، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف.

ويتم استخدام فاكهة جاك فروت في العديد من الأطباق المختلفة، مثل العصائر والحلويات والسلطات، كما تستخدم في صناعة الأدوية والمنتجات التجميلية.

ويعد نجاح مزارعي اليمن في زراعة فاكهة جاك فروت إنجازا كبيرا، حيث يعكس عزمهم وإصرارهم على تحدي الصعاب مهما كانت الظروف. كما يفتح آفاقا جديدة للصادرات الزراعية اليمنية.