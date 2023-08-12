اعتقلت أكثر من 20 مواطنًا بينهم “كبار سن”...مليشيا الحوثي تحاصر عدد من القرى في مديرية الحدا لهذا السبب

السبت 12 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تواصل قوة عسكرية أرسلتها المليشيات الحوثية منذ ثلاثة أيام محاصرة عدد من القرى في مديرية الحدا عقب مصرع أحد قياداتها في محافظة ذمار .

وذكرت مصادر محلية أن الحملة الحوثية تشارك فيها أكثر من 20 طقمًا مدججة بالأسلحة والمسلحين ، و تحاصر عددًا من قرى مديرية “الحداء”، شرقي المحافظة، لليوم الثالث على التوالي، عقب مقتل أحد قياداتها في “قضية ثأر”.

وذكرت المصادر أن الحملة الحوثية تفرض حصارًا على قرى “بني ظبيان الركبين، ويفعان والشعب، والعقم”، بمديرية الحداء لليوم الثالث، بعد مقتل القيادي الحوثي في المنطقة “نعمان واصل” المُكنى “أبو الصادق”، في قضية ثأر، مؤكدة اعتقال الحوثيين لأكثر من 20 مواطنًا بينهم “كبار سن”.

وكان قد، قُتل القيادي الحوثي “واصل” في مركز مديرية الحداء “زراجة” الإثنبن الماضي، بعد خمس سنوات من قتله المواطن “جلال الظبياني”، وفقًا للمصادر التي قالت إن القاتل احتمى بالحوثيين، ولم يتخذوا أي إجراء ضده مادفع أهالي المجني عليه” للثأر