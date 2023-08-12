اعتقلت أكثر من 20 مواطنًا بينهم “كبار سن”...مليشيا الحوثي تحاصر عدد من القرى في مديرية الحدا لهذا السبب خبير عسكري: رفع الجاهزية البحرية الحوثية عمل دعائي لإشغال الشارع عن المرتبات بريطانيا تعتزم دعم اليمن بـ160 مليون جنية إسترليني على مدى أربع سنوات لهذا القطاع.. مليشيا الحوثي تعتقل مالك محطةفي البيضاء كشف هذه الجريمة الجنائية رونالدو وماني ضد نجوم الهلال.. رحلة البحث عن لقب تاريخي صدمة في ليفربول وكلوب في موقف محرج.. نجم الوسط يرفض التوقيع "عقبة وحيدة" أمام ريال مدريد من هو كورتوا ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتوقعات متفائلة حول الطلب من “أوبك” سياسة حوثية ممنهجة لتهجير أبناء مديريات حزام صنعاء وتوطين عناصرها القادمة من صعدة تدفق السيول على وادي سردود تضاعف من معاناة السكان شمال الحديدة وسط تجاهل حوثي
تواصل قوة عسكرية أرسلتها المليشيات الحوثية منذ ثلاثة أيام محاصرة عدد من القرى في مديرية الحدا عقب مصرع أحد قياداتها في محافظة ذمار .
وذكرت مصادر محلية أن الحملة الحوثية تشارك فيها أكثر من 20 طقمًا مدججة بالأسلحة والمسلحين ، و تحاصر عددًا من قرى مديرية “الحداء”، شرقي المحافظة، لليوم الثالث على التوالي، عقب مقتل أحد قياداتها في “قضية ثأر”.
وذكرت المصادر أن الحملة الحوثية تفرض حصارًا على قرى “بني ظبيان الركبين، ويفعان والشعب، والعقم”، بمديرية الحداء لليوم الثالث، بعد مقتل القيادي الحوثي في المنطقة “نعمان واصل” المُكنى “أبو الصادق”، في قضية ثأر، مؤكدة اعتقال الحوثيين لأكثر من 20 مواطنًا بينهم “كبار سن”.
وكان قد، قُتل القيادي الحوثي “واصل” في مركز مديرية الحداء “زراجة” الإثنبن الماضي، بعد خمس سنوات من قتله المواطن “جلال الظبياني”، وفقًا للمصادر التي قالت إن القاتل احتمى بالحوثيين، ولم يتخذوا أي إجراء ضده مادفع أهالي المجني عليه” للثأر