خبير عسكري: رفع الجاهزية البحرية الحوثية عمل دعائي لإشغال الشارع عن المرتبات بريطانيا تعتزم دعم اليمن بـ160 مليون جنية إسترليني على مدى أربع سنوات لهذا القطاع.. مليشيا الحوثي تعتقل مالك محطةفي البيضاء كشف هذه الجريمة الجنائية رونالدو وماني ضد نجوم الهلال.. رحلة البحث عن لقب تاريخي صدمة في ليفربول وكلوب في موقف محرج.. نجم الوسط يرفض التوقيع "عقبة وحيدة" أمام ريال مدريد من هو كورتوا ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتوقعات متفائلة حول الطلب من “أوبك” سياسة حوثية ممنهجة لتهجير أبناء مديريات حزام صنعاء وتوطين عناصرها القادمة من صعدة تدفق السيول على وادي سردود تضاعف من معاناة السكان شمال الحديدة وسط تجاهل حوثي الإعلان عن إبطال مفعول قنبلة «صافر»
أكد خبير عسكري يمني، أن التوجيهات الحوثية الأخيرة برفع الجاهزية لمعركة بحرية عمل دعائي من انتاج الخلية الإيرانية الحوثية في العاصمة المحتلة صنعاء.
وذكر العميد محمد الكميم، نقلا عن مصادره الخاصة أن التوجيهات التي أطلقها وزير الحرب الحوثي برفع الجاهزية للقوات البحرية والدفاع الساحلي من أجل مواجهة التحركات البحرية الأمريكية بالقرب من المياه الإقليمية اليمنية، هي فقط من أجل الهروب من موضوع صرف المرتبات والذي بدأت اصوات الموظفين ترتفع بالمطالبة بها وتزايد الغضب والسخط الشعبي.
وأضاف الكميم، في تغريدة أن المليشيات ارادت من تلك التصريحات ايصال رسالة لعناصرها بأن الوضع الحالي هو الاستعداد للمعركة الكبرى مع أمريكا وليس وقت تقاسم الغنائم.
وأكد الخبير العسكري، أن من يطلق تلك التصريحات هي خلية إدارة الأزمة في عمليات صنعاء المكونة من قيادات سلالية حوثية وضباط من حزب الله والحرس الثوري الإيراني للهروب من غضب الشارع وصرخات المظلومين والمطالبين بصرف رواتبهم