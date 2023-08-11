بريطانيا تعتزم دعم اليمن بـ160 مليون جنية إسترليني على مدى أربع سنوات لهذا القطاع..

الجمعة 11 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة لدى اليمن تشارلز هوبر؛ إن بلادة تعتزم تقديم دعم مالي لليمن بنحو 160 مليون جنيه إسترليني على مدى الأربع السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعةالموافق 11/أغسطس-2023م، بالعاصمة المؤقتة عدن بوزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والذي كُرس لمناقشة الأوضاع الصحية في اليمن. وكان الدكتور بحيبح تحدث عن الوضع الصحي الراهن والإشكالات التي تعترضه والاحتياجات المطلوبة، والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مواجهة التحديات الصحية وكيفية التعامل مع كثير من الأوبئة والعمل على محاصرتها رغم شحة الإمكانيات والظروف الاستثنائية للبلاد. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على توجيه أي دعم لمناطق البلاد كافة دون تمييز، والعمل على خلق الأجواء الملائمة لتوحيد عمل الفرق الفنية. بحيبح أكد للمسؤول البريطاني أن اليمن كانت قد وصلت لمرحلة الخلو من شلل الأطفال، لكنه عاد مجددًا في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، "الأمر الذي ضاعف علينا الجهد، فعملنا على إنفاذ حملات التحصين في المحافظات المحررة التي لم نسجل فيها حتى الآن أي ظهور للشلل".. مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ حملة ضد الحصبة والحصبة الألمانية