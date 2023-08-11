مليشيا الحوثي تعتقل مالك محطةفي البيضاء كشف هذه الجريمة الجنائية

الجمعة 11 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعتقلت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مالك محطة وقود في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، بسبب نشره مقطعًا مصورًا لحادث تسبب به عنصر حوثي. ‏

وقالت مصادر مطلعة؛ إن اعتقال مالك المحطة الواقعة في مديرية الملاجم، جاء بعد نشره فيديو من كاميرات المراقبة يُظهر قيام سائق طقم تابع للمليشيا بدهس ثلاثة أشخاص كانوا على متن دراجة نارية وأظهر الفيديو لحظة اصطدام الطقم بالدراجة النارية وهو يسير بسرعة عالية، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص؛ اثنين مدرسَين وسائق الدراجة.

وقال شهود عيان؛ إن المليشيا اقتادت صاحب المحطة إلى جهة مجهولة بسبب نشره الفيديو، حيث كانت تحاول التستر على الجريمة وإخفاء تفاصيلها.