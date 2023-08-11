رونالدو وماني ضد نجوم الهلال.. رحلة البحث عن لقب تاريخي

الجمعة 11 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يُسدل الستار على بطولة كأس الملك سلمان للأندية بقمة النصر والهلال السعوديان في النهائي المرتقب على ملعب الملك فهد بالطائف مساء السبت، حيث يبحث الفريقان عن نهاية سعيدة لمسيرتهما في البطولة. البطولة ضمت 16 ناديا في أدوارها النهائية على ملاعب السعودية، قبل أن تسفر عن نهائي مثير بين فريقين تعتبرهما الغالبية الأقوى في المسابقة.

الطريق إلى النهائي بدأ النصر البطولة بتعادل سلبي مع الشباب السعودي، ثم اكتسح الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4-1، قبل أن يتعادل بهدف لمثله مع الزمالك المصري ليتأهل إلى ربع النهائي.

تخطى النصر عقبة الرجاء المغربي في ربع النهائي بالتغلب عليه 3-1، ثم فاز في نصف النهائي على فريق الشرطة العراقي، لينتقل لمواجهة مواطنه الهلال في المباراة النهائية. وكانت بداية الهلال متشابهة مع النصر، حيث تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع أهلي طرابلس الليبي، ثم خسر في الجولة الثانية من السد القطري بنتيجة 3-2، قبل أن يفوز على الوداد المغربي في الجولة الختامية 2-1 ليتأهل إلى دور الثمانية.

المواجهة السعودية الأولى لفريق الهلال انتهت لصالحه في ربع النهائي بعد التغلب على الاتحاد بنتيجة 3-1، ثم فاز على الشباب بنفس النتيجة في نصف النهائي. بطولة منتظرة يأملالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وقائد فريق النصر في تحقيق أول ألقابه خارج نطاق كرة القدم الأوروبية، وقيادة فريقه للقب البطولة العربية، بعد أن فشل في الفوز بأي لقب في موسمه الأول بالسعودية.

رونالدو نجح في الفوز بـ16 بطولة مختلفة خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي، وستكون البطولة العربية هي الأولى من نوعها في سجل كريستيانو الحافل بالألقاب. النجم البرتغالي سيحظى بدعم السنغالي ساديو ماني الوافد حديثا إلى صفوف النصر قادما من بايرن ميونيخ الألماني، حيث يبحث الأخير عن أول ألقابه في السعودية كذلك