الجمعة 11 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الحارس المغربي ياسين بونو هو المرشح الأقرب لخلافة البلجيكي تيبو كورتوا في ريال مدريد، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

ماذا قالت "ماركا"؟ الحارس المفضل والأقرب، بعد الاستماع وتحليل العديد من الخيارات، هو ياسين بونو. كان حارس مرمى إشبيلية قريبا جدا من قبول عرض من الكرة السعودية، لكن العملية توقفت، بعد دخول الريال على الخط.

ريال مدريد يريد تعويض كورتوا لكن بدون نفقات مالية مفرطة. "عقبة وحيدة" أوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك عقبة وحيدة أمام مسؤولي الريال للتعاقد مع الحارس المغربي، البالغ من العمر 32 عاما: يحتاج إشبيلية إلى إجراء الصفقة لتحسين وضعه الاقتصادي، حتى يتمكن من دمج المزيد من اللاعبين لمواجهة التحديات التي تنتظر الفريق بقيادة مينديليبار.

المشكلة هي أن ريال مدريد يريد أن يلجأ إلى خيار الإعارة.

بالنسبة لإشبيلية كان هناك حديث عن صفقة تقترب من 20 مليون يورو. لم يكن النادي الملكي مستعدا لهذا المبلغ. يفضل النادي الأبيض إعارة بونو، وهي النقطة التي تدور حولها المحادثات بين الفريقين حاليا.