ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتوقعات متفائلة حول الطلب من “أوبك”

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مدعومة بتوقعات متفائلة بشأن الطلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية.
وارتفع خام برنت 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 86.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 1413 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا.
ويسجل الخامان القياسيان ارتفاعات منذ يونيو، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس، عند أعلى مستوياته هذا العام وتسجيل خام برنت أفضل سعر له منذ يناير.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال انخفاض المخزونات العالمية بشكل حاد خلال الفترة المتبقية من 2023، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تباطؤ نمو الطلب
وتوقعت الوكالة تباطؤ نمو الطلب إلى مليون برميل يوميا في عام 2024 بانخفاض 150 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.
وقالت أوبك إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 مقارنة بزيادة 2.44 مليون برميل يوميا في 2023. ولم يتغير كلا التوقعين عن الشهر الماضي.
وذكرت أوبك أنه من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي “القوي” والتحسن المستمر في الصين إلى زيادة استهلاك النفط في 2024.
وارتفعت معنويات المستثمرين في السوق بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو، والتي غذت التكهنات باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.
دعم المملكة وروسيا للأسعار
وفيما يتعلق بالمعروض، تلقت الأسعار دعما بعدما أعلنت المملكة وروسيا تمديد خفض الإنتاج، فضلا إحتمال أن يؤدي الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تعطيل شحنات النفط الروسية.
وبينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، انخفض إجمالي صادرات الصين 14.5 بالمئة في يوليو من مستويات مرتفعة في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.