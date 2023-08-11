سياسة حوثية ممنهجة لتهجير أبناء مديريات حزام صنعاء وتوطين عناصرها القادمة من صعدة تدفق السيول على وادي سردود تضاعف من معاناة السكان شمال الحديدة وسط تجاهل حوثي الإعلان عن إبطال مفعول قنبلة «صافر» تحركات دولية مكثفة لقاءاتها مع مسؤولي الحكومة ..تفاصيل تفاصيل مثيرة عن اكتشاف جديد "هز العالم" تحذير إسرائيلي من امتلاك 3 دول بالشرق الأوسط للسلاح النووي بعد إيران لاعب كرة قدم شهير الأعلى دخلًا على إنستغرام للسنة الثالثة على التوالي في مكان لم يتصورة العقل حتى الشيطان لم تخطر على باله الفكرة شاهد أين وضعت مليشيا الحوثي الألغام تصريحات لمسؤولين أممين ويمنيين بشأن ناقله صافر..تفاصيل تعرف على أعلى المشاهير دخلا في العالم وموقع رونالدو بينهم وتأثير إنستغرام عليهم
أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن حملات نهب الأراضي في مديريات حزام صنعاء، ضمن سياسة ممنهجة تتبعها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، لتهجير أبناء تلك المديريات وتوطين عناصرها القادمة من محافظة صعدة بدلًا عنهم.
وقال الإرياني في تغريدة له: "إن عمليات السلب والنهب المنظم لأراضي ومزارع المواطنين في مديريات حزام صنعاء، من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية، يندرج ضمن مخططها لتغيير التركيبة السكانية، عبر تهجير وتشريد أبناء تلك المناطق، وتوطين عناصرها المؤدلجة القادمة من محافظة صعدة".
وأوضح أن عناصر مليشيا الحوثي تحاول السيطرة على قرابة 70 ألف لبنة في عزلة بني جرموز بمديرية بني الحارث- شمال العاصمة صنعاء، بمزاعم ملكيتها لجمعية سكنية، وهو ما رفضه أبناء المنطقة.
وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت، منذ انقلابها، حملات منظمة للسيطرة على أراضي المواطنين في ضواحي العاصمة صنعاء في أحياء (الروضة، عصر، جدر، محيط مطار صنعاء الدولي)، ومديريات (همدان، صرف، بني مطر، بني حشيش، بني الحارث)، تحت مزاعم أنها أراضي الدولة وملكية الأوقاف وأملاك الأئمة، ووظفت محاكم وقضاة تابعين لها لشرعنة هذه الممارسات الإجرامية.