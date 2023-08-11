سياسة حوثية ممنهجة لتهجير أبناء مديريات حزام صنعاء وتوطين عناصرها القادمة من صعدة

الجمعة 11 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن حملات نهب الأراضي في مديريات حزام صنعاء، ضمن سياسة ممنهجة تتبعها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، لتهجير أبناء تلك المديريات وتوطين عناصرها القادمة من محافظة صعدة بدلًا عنهم.

وقال الإرياني في تغريدة له: "إن عمليات السلب والنهب المنظم لأراضي ومزارع المواطنين في مديريات حزام ‎صنعاء، من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية، يندرج ضمن مخططها لتغيير التركيبة السكانية، عبر تهجير وتشريد أبناء تلك المناطق، وتوطين عناصرها المؤدلجة القادمة من محافظة صعدة".

وأوضح أن عناصر مليشيا الحوثي تحاول السيطرة على قرابة 70 ألف لبنة في عزلة بني جرموز بمديرية بني الحارث- شمال العاصمة صنعاء، بمزاعم ملكيتها لجمعية سكنية، وهو ما رفضه أبناء المنطقة.

وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت، منذ انقلابها، حملات منظمة للسيطرة على أراضي المواطنين في ضواحي العاصمة صنعاء في أحياء (الروضة، عصر، جدر، محيط مطار صنعاء الدولي)، ومديريات (همدان، صرف، بني مطر، بني حشيش، بني الحارث)، تحت مزاعم أنها أراضي الدولة وملكية الأوقاف وأملاك الأئمة، ووظفت محاكم وقضاة تابعين لها لشرعنة هذه الممارسات الإجرامية.