سياسة حوثية ممنهجة لتهجير أبناء مديريات حزام صنعاء وتوطين عناصرها القادمة من صعدة تدفق السيول على وادي سردود تضاعف من معاناة السكان شمال الحديدة وسط تجاهل حوثي الإعلان عن إبطال مفعول قنبلة «صافر» تحركات دولية مكثفة لقاءاتها مع مسؤولي الحكومة ..تفاصيل تفاصيل مثيرة عن اكتشاف جديد "هز العالم" تحذير إسرائيلي من امتلاك 3 دول بالشرق الأوسط للسلاح النووي بعد إيران لاعب كرة قدم شهير الأعلى دخلًا على إنستغرام للسنة الثالثة على التوالي في مكان لم يتصورة العقل حتى الشيطان لم تخطر على باله الفكرة شاهد أين وضعت مليشيا الحوثي الألغام تصريحات لمسؤولين أممين ويمنيين بشأن ناقله صافر..تفاصيل تعرف على أعلى المشاهير دخلا في العالم وموقع رونالدو بينهم وتأثير إنستغرام عليهم
تواصل مليشيا الحوثي، تجاهل الأضرار المادية والبشرية التي يخلفها وادي سردود شمال محافظة الحديدة. وذكرت مصادر محلية ″، إن أبناء مديرية الضحي، عامةً وأبناء منطقة الكدن خاصة وأبناء المناطق المجاورة لوادي سردود يتضررون بصورة دائمة ومستمرة من تدفق السيول على الوادي وفقا لموقع تهامة 24.
وأرجعت المصادر اسباب وقوع الأضرار على المواطنين وممتلكاتهم الى عدم استكمال بناء جسر وادي سردود المؤدي إلى الكدن بالضحي والمديريات الأخرى بالمربع الشمالي مثل ملحان والمغلاف والقناوص.
وطالب سكان المنطقة السلطة المحلية للميليشيات الحوثية في المديرية والمحافظة، بضرورة حل ومعالجة هذه المشكلة باستكمال بناء جسر وادي سردود حماية للأرواح ودفعا للأضرار بالممتلكات وتسهيل العبور والتواصل اليومي بين السكان والمواطنين بين المديريات التي يمر من خلالها الوادي. ويعتبر وادي سردد وهو أحد أودية اليمن يأتي من الأهجر غرب صنعاء ومن ضلاع كوكبان وغرب وشمال جبل شعيب وملحان ويجتمع بخميس بني سعد ، ويمر هناك في مضيق وادي كبير دائم الجريان ولكنه يضيع تحت الرمال ويسقي مدن المُهْجم ـ مدينة تاريخية لم يبق إلا أطلالها ومنها منارة مسجد المدينة ـ والضحَّي والزيدية ويصب في البحر الأحمر جنوب