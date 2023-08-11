تدفق السيول على وادي سردود تضاعف من معاناة السكان شمال الحديدة وسط تجاهل حوثي

الجمعة 11 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تواصل مليشيا الحوثي، تجاهل الأضرار المادية والبشرية التي يخلفها وادي سردود شمال محافظة الحديدة. وذكرت مصادر محلية ″، إن أبناء مديرية الضحي، عامةً وأبناء منطقة الكدن خاصة وأبناء المناطق المجاورة لوادي سردود يتضررون بصورة دائمة ومستمرة من تدفق السيول على الوادي وفقا لموقع تهامة 24.

وأرجعت المصادر اسباب وقوع الأضرار على المواطنين وممتلكاتهم الى عدم استكمال بناء جسر وادي سردود المؤدي إلى الكدن بالضحي والمديريات الأخرى بالمربع الشمالي مثل ملحان والمغلاف والقناوص.

وطالب سكان المنطقة السلطة المحلية للميليشيات الحوثية في المديرية والمحافظة، بضرورة حل ومعالجة هذه المشكلة باستكمال بناء جسر وادي سردود حماية للأرواح ودفعا للأضرار بالممتلكات وتسهيل العبور والتواصل اليومي بين السكان والمواطنين بين المديريات التي يمر من خلالها الوادي. ويعتبر وادي سردد وهو أحد أودية اليمن يأتي من الأهجر غرب صنعاء ومن ضلاع كوكبان وغرب وشمال جبل شعيب وملحان ويجتمع بخميس بني سعد ، ويمر هناك في مضيق وادي كبير دائم الجريان ولكنه يضيع تحت الرمال ويسقي مدن المُهْجم ـ مدينة تاريخية لم يبق إلا أطلالها ومنها منارة مسجد المدينة ـ والضحَّي والزيدية ويصب في البحر الأحمر جنوب