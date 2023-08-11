الإعلان عن إبطال مفعول قنبلة «صافر»

الجمعة 11 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

عدد القراءات 141

انتهت عملية سحب النفط من الناقلة «صافر» المتهالكة قبالة اليمن، ما أدى إلى تفادي كارثة بيئية وإنسانية، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم(الجمعة).

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم اكتمال سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة «صافر»، المتهالكة قبالة ساحل اليمن، على البحر الأحمر، متفادية بذلك كارثة بيئية محتملة، كانت ستتكلف 20 مليار دولار لمحو آثارها.

وقال ديفيد جريسلي منسق الشئون الإنسانية في اليمن في تغريدة على تويتر "لقد انتهينا من نقل النفط! تم ضخ أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط من السفينة المتحللة صافر إلى الوعاء البديل.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك قال في وقت سابق : إنه سيتم اليوم استكمال تفريغ خزان صافر من النفط بعد عملية أممية ودولية كبيرة.

وقال بن مبارك عبر حسابه على تويتر: «إن الحكومة تعاملت بمسؤولية عالية تجاه ملف صافر»، مضيفا أن هدفها الأول كان إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئية وشيكة.

وأعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس (الخميس)، استكمال نقل نحو 97% من إجمالي النفط المخزن في صافر إلى الناقلة البديلة خلال الأسبوعين الماضيين من عملية النقل.

وكشف وزير النقل اليمني عبد السلام حميد، الثلاثاء الماضي، تفريغ 94% من نفط خزان صافر، أي أكثر من مليون برميل.

وكانت الناقلة صافر التي تحمل شحنة مقدرة بمليون و100 ألف برميل معرضة لخطر التداعي أو الانفجار، ما قد يسبب كارثة بيئية وإنسانية. ووصلت الناقلة البديلة اليمن إلى موقع صافر في 30 مايو. وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التكلفة الإجمالية للعملية تقدر بنحو 142 مليون دولار.