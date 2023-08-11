تحذير إسرائيلي من امتلاك 3 دول بالشرق الأوسط للسلاح النووي بعد إيران

الجمعة 11 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الجمعة، من إمكانية امتلاك 3 دول بينها عربية، للسلاح النووي بالمنطقة بعد إيران.





وأوضح كوهين قلق بلاده من أن منح أمريكا نموذج ضمان دفاعي ‏لكوريا الجنوبية في مواجهة هجمات محتملة من جارتها الشمالية، قد يعطي السعودية ومصر وتركيا على فرصة ‏امتلاك سلاح نووي.



وحذر في مقال رأي كتبه، من أن حيازة إيران لسلاح نووي، سيدفع السعودية ومصر وتركيا ان تحذو حذوها، وشدد من أن هذا “قد يدخل الشرق الأوسط في دائرة الصراع”، وفق رأيه.



وطالب كوهين، في مقاله، بضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، من خلال تهديدات عسكرية ذات مصداقية، واتباع الضغط الاقتصادي والدبلوماسي الدولي.



وفي مقاله الذي حمل عنوان “كوريا نموذج للسلام في الشرق الأوسط”، قال: “إن تطبيع العلاقات المحتمل بين إسرائيل والسعودية يمكن أن يؤدي إلى ما وصفه بالتناغم الإقليمي الحقيقي”.



ولفت إلى أن ذلك سيمثل إنجازًا دبلوماسياً يقود دولاً أخرى للسعي من أجل السلام، حسبما ذكر موقع “آي 24” الإسرائيلي.



واعتبر وزير الخارجية الاسرائيلي أن اتفاق تطبيع مع السعودية سيعتمد بصورة رئيسية على الاتفاق بين الرياض وواشنطن لتوفير ضمانات أمنية أمريكية لحماية أمن المملكة ودول الخليج من إيران.



وكانت تقارير غربية تحدثت عن مساعٍ سعودية لمقايضة حصولها على التكنولوجيا النووية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ورغم أنه لا يوجد تعليقات رسمية عن الأمر إلا أن الصحافة الأمريكية تطرقت إليه بالعديد من المناسبات نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.