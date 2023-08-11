لاعب كرة قدم شهير الأعلى دخلًا على إنستغرام للسنة الثالثة على التوالي

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يكسب كريستيانو رونالدو 3.23 مليون دولار لكل منشور على "إنستغرام"، مما يجعله صاحب أعلى دخل على موقع التواصل الاجتماعي.
فقد عاد الرياضي الأعلى أجرًا في مجلة Forbes مجددًا، إلى أعلى رابح على إنستغرام للسنة الثالثة على التوالي.
يُذكر أن رونالدو لديه ما يقرب من 600 مليون متابع.