في مكان لم يتصورة العقل حتى الشيطان لم تخطر على باله الفكرة شاهد أين وضعت مليشيا الحوثي الألغام

الجمعة 11 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عثر مواطنون، على كميات من الألغام والعبوات الناسفة دفنتها مليشيا الحوثي الإرهابية، في بئر جفت منها المياه في قرية بريف حيس جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر في الإعلام العسكري، بأن هندسة القوات المشتركة تلقت بلاغًا من أهالي قرية بيت عفدة المحرر حديثًا، بعثورهم على ألغام أثناء قيامهم بعملية الحفر لتعميق بئر قديمة.

وأضافت، أن فريقًا من هندسة اللواء السابع عمالقة التابع للقوات المشتركة سارع في النزول الميداني ونزع وفكك 50 لغمًا.

وأشارت إلى أن هندسة القوات المشتركة وسّعت من عمليات المسح في مختلف القرى المحررة حديثًا في ريف حيس، جنوب الحديدة، وفي مقبنة، غرب تعز، لحماية المواطنين وتمكينهم من مزاولة العمل في مزارعهم التي فخختها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا لتعطيل حياة المواطنين وإزهاق أرواح الأبرياء.