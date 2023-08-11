في مكان لم يتصورة العقل حتى الشيطان لم تخطر على باله الفكرة شاهد أين وضعت مليشيا الحوثي الألغام تصريحات لمسؤولين أممين ويمنيين بشأن ناقله صافر..تفاصيل تعرف على أعلى المشاهير دخلا في العالم وموقع رونالدو بينهم وتأثير إنستغرام عليهم وفد سويدي رفيع في حضرموت.. ما المهمة وما أهداف الزيارة؟ عضو مجلس الرئاسي:ممارسات يعتمد عليها الحوثيون تمثل خطرا على الشعب والمنطقة أكثر من الحرب والسلاح ماذا سيحدث بعد الانتهاء من تفريغ خزان "صافر"؟..تقرير تقرير يمني حديث يتحدث عن سلاح جديد بيد الحوثيين وست هام يضم المكسيكي ألفاريس من أياكس امستردام أزمة الزمالك تتفاقم.. نجوم على باب الرحيل ومخاوف من انهيار تمزق في "الصليبي" يبعد كورتوا عن الريال
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، اكتمال سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة «صافر»، المتهالكة قبالة ساحل اليمن، على البحر الأحمر، متفادية بذلك كارثة بيئية محتملة، كانت ستتكلف 20 مليار دولار لمحو آثارها.
وقال ديفيد جريسلي منسق الشئون الإنسانية في اليمن في تغريدة على تويتر "لقد انتهينا من نقل النفط! تم ضخ أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط من السفينة المتحللة صافر إلى الوعاء البديل.
بدروه قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك "سيتم اليوم الجمعة استكمال تفريغ خزان صافر من النفط بعد عملية أممية ودولية كبيرة".
وذكر بن مبارك في تغريدة على تويتر أن الحكومة تعاملت مع العملية بمسؤولية عالية وكان هدفها الاول انجاح عملية انقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئة وشيكة، بينما اكثرت مليشيا الحوثي من الضجيج والتلبيس على الناس بعد ثمان سنوات من عرقلتها لجهود معالجة مشكلة الخزان.
ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة منذ سنوات، من أن الناقلة تواجه خطر الانفجار، وربما تسرب كمية من النفط، تتجاوز بأربعة مرات كارثة (إكسون فالديز) في 1989 قبالة ولاية ألاسكا. وكان مدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، أخيم شتاينر، قال في وقت سابق إن «أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط المخزن في صافر، سيتم نقلها إلى سفينة أخرى اشترتها الأمم المتحدة كبديل لناقلة التخزين الصدئة». حيث وصلت الناقلة النفطية البديلة «اليمن»، التي كانت تحمل اسم «نوتيكا» سابقاً، بجانب «صافر» لتبدأ العملية المنسّقة من قبل الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن الناقلة الصدئة صافر، هي سفينة يابانية الصنع، بُنيت في السبعينات، وبيعت للحكومة اليمنية في الثمانينات، لتخزين ما يصل إلى 3 ملايين برميل من نفط التصدير، الذي يتم ضخه من الحقول في محافظة مأرب شرقي اليمن.