وفد سويدي رفيع في حضرموت.. ما المهمة وما أهداف الزيارة؟

الجمعة 11 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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وصل خلال الساعات الماضية، وفد سويدي رفيع المستوى الى محافظة حضرموت في زيارة رسمية، يلتقي فيها بقيادات سياسية وعسكرية ومدنية بالمحافظة.

ويضم الوفد، المبعوث السويدي الخاص لليمن بيتر سيمبني، والمبعوثة الخاصة من الوكالة الحكومية السويدية للسلام والأمن والتنمية باربرو سفيدرغ.

وغطت وكالة سبأ الحكومية امس الخميس خبرين للزيارة المستمرة لللمبعوث السويدي الى حضرموت.

حيث ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري، يوم الخميس، بمدينة سيئون ، مع المبعوث السويدي الخاص الى اليمن بيتر سيمنبي والوفد المرافق له ، الذي يزور وادي حضرموت حالياً، تطورات الأوضاع بالمحافظة، وجهود السلطة المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين وفق والإمكانيات المتاحة .

واستعرض الوكيل العامري خلال اللقاء بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، ومدير عام مكتب وزارة الخارجية السفير سالم بلفقيه، صورة موجزة عن الأوضاع التي يشهدها وادي حضرموت واحتضانه لجميع أبناء الوطن..معربا عن أمله في ان تسفر هذه الزيارة في توطيد وتعزيز أوجه التعاون المشترك وتعزيز مستوى الخدمات في المرافق الرئيسية من خلال تفعيل نشاط المنظمات الانسانية .

من جانبه أكد المبعوث السويدي، حرص حكومة بلاده الوقوف مع الشعب اليمني والعمل على إنهاء معاناته من خلال دعم الشرعية وتحقيق السلام .

وفي الخبر الآخر اشاد المبعوث السويدي الخاص لليمن بيتر سيمبني، بحالة الاستقرار الامني التي تشهدها مناطق وادي وصحراء حضرموت، وجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في محاربة الارهاب.

واكد المبعوث السويدي خلال لقائه، بمدينة سيئون، ومعه المبعوثة الخاصة من الوكالة الحكومية السويدية للسلام والأمن والتنمية باربرو سفيدرغ، قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس وحضور وكيل محافظة حضرموت رئيس اللجنة الامنية بوادي وصحراء حضرموت عامر العامري، حرص مملكة السويد عبر منظمة الأمم المتحدة والشركاء الوصول الى حلول تنهي الصراع الدائر باليمن واحلال السلام.

وناقش الجانبان، الأوضاع الأمنية والعسكرية بمناطق وادي وصحراء حضرموت والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والمنطقتين العسكرية الأولى والثانية وجهود مكافحة الإرهاب والتهريب وتطبيع الحياة المدنية بالمحافظة.

وخلال اللقاء عرض قائد المنطقة العسكرية الاولى، الجهود التي تبذلها قيادة المنطقة ومنتسبيها في سبيل تثبيت دعائم الأمن ومحاربة الجريمة ومكافحة التهريب وذلك بالشراكة مع السلطات المحلية بالمحافظة.