وست هام يضم المكسيكي ألفاريس من أياكس امستردام

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تعاقد نادي وست هام مع لاعب الوسط الدولي المكسيكي إيدسون ألفاريس في صفقة لمدة خمسة أعوام قادما من أياكس أمستردام الهولندي، حسبما أعلن الفريق الإنجليزي اليوم الخميس.
ووقع ألفاريس (25 عاما) عقدا حتى يونيو 2028 بهدف تعويض رحيل قائد وست هام السابق ديكلان رايس إلى أرسنال.
وقال ألفاريس "إنه حلم بالنسبة لي ولعائلتي أن أنضم إلى ناد مثل وست هام". وتابع "الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأفضل في العالم وأعتقد أن أسلوبي يناسب ذلك".
وبدأ ألفاريس مسيرته في نادي أمريكا دي مكسيكو، وفاز بلقبين للدوري الهولندي خلال الأعوام الأربعة التي قضاها مع أياكس (2019-2023). ودافع ألفاريس عن قميص منتخب بلاده في 69 مباراة دولية، وقاده للفوز بكأس كونكاكاف الذهبية عامي 2019 و2023 وشارك في صفوفه في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022