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أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، إصابة حارس مرماه، البلجيكي تيبو كورتوا، بتمزق في الرباط الصليبي، الأمر الذي شكل ضربة قوية للنادي الملكي.
ما التفاصيل؟ قال الريال، في بيان على موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبوت كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".
وأضاف: "سيخضع الحارس لعملية جراحية في الأيام المقبلة". ماذا يعني ذلك؟ قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن إصابة كورتوا هي ضربة قوية لريال مدريد قبل أيام قليلة من بداية الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن هذه الإصابة والعملية الجراحية، التي سيخضع لها الحارس البالغ من العمر 31 عاما، تعني غيابه عن الملاعب هذا الموسم. ذلك يعني أيضا أن على مسؤولي الفريق الأبيض التصرف بأقصى سرعة ممكنة لتغطية هذا الخصاص