تفاصيل حقيقة الخلاف بين حنين قطينة م"المحويت"وفارس الحباري م"ريمة" من هي الناشطة الحقوقية التي شرعت المليشيا لمحاكمتها بتهمة العدوان..تفاصيل تفاصيل صفقة إيران وأميركا الجديدة مقابل "5" أميركيين هل يتسبب “فيسبوك” في أضرار نفسية ؟.. دراسة تكشف مفاجأة تفاصيل عقوبات أميركية وبريطانية وكندية على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني ركود سوق السيارات في مصر.. متى تنتهي الأزمة؟ أوبك تبقي على توقعات الطلب على النفط دون تغيير في 2023 الاتحاد الآسيوي يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس آسيا 2023 وفاة "150"شخصاَ بصواعق رعدية في اليمن موجة غضب في الأوساط اليمنية عقب تسلّم الحوثيين دعم أممي جديد
كشف شيخ قبلي كبير في محافظة المحويت عن حقيقة الخلاف الذي،تروج له وسائل إعلام مليشيا الحوثي بين قياديَينَ اثنين من مليشيا الحوثي للسيطرة على وادي سردد في محافظة المحويت، غرب صنعاء، وهما الشيخ/ فارس الحباري – المعين من قبلهم محافظا لريمة وبين الشيخ/ حنين قطينه المعين من قبلهم محافظا للمحويت.
وقال الشيخ القبلي الذي رفض الإفصاح عن اسمة لاحتياطات أمنية "إن ما تقوم به مليشيا الحوثي من تسريبات اعلامية يأتي في إطار سياستها الخبيثة في التفريق بين القبائل والمكر بينها وفقًالموقعمندب برس.
وتابع ما تقوم به مليشيا الحوثي عملية إذكاء لضرب القبائل لقتال بعضها وخلق الثارات المستدامة وانشغالها ببعضها البعض مستقبلاً، في حين تبقى المليشيات الحوثية على رأس هرم السلطة.
وكرر المصدر لا صحة لما تروج له بعض المواقع التابعة لميليشيات الحوثي، فهم على نهجهم المستمر منذ أجدادهم الإمامين مستمرين في زرع الفتنة بطرق مختلفة بين أبناء القبائل اليمنية وقد عمدت المليشيا إلى استخدام وسيلة التحريش بين القبائل واستخدام سياسة من سبقوهم من أجدادهم "فرق تسد".
ودعا الشيخ القبلي أبناء القبائل في المحويت عدم تصديق شائعات الحوثيين في أي خلاف بين المحافظين وإنما ما يجري عملية جراحية معقدة لتدمير أواصر القبائل وتماسكها خصوصا ان محافظة المحويت ثبتت في الثاني من ديسمبر انها لاتريد مليشيا الحوثي وسقطت المحافظة في غضون ساعات.