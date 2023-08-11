من هي الناشطة الحقوقية التي شرعت المليشيا لمحاكمتها بتهمة العدوان..تفاصيل

الجمعة 11 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شرعت مليشيا الحوثي، بإجراءات محاكمة الناشطة الحقوقية اليمنية فاطمة العرولي، بعد مرور عام على اختطافها وإخفائها قسريا في سجونها الأمنية.

وذكر المحامي عبدالمجيد صبرة في حسابه على “فيسبوك”، إن النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة للحوثيين، أحالت الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بتهمة “إعانة العدوان”.

وتأتي إحالة الناشطة العرولي للمحاكمة بعد مرور نحو عام على اعتقالها من قبل ميليشيا الحوثي، وخمسة أشهر على إحالتها للنيابة، المتخصصة بقضايا الإرهاب، وهي النيابة التي خصصتها الميليشيا لإصدار أحكام جاهزة بحق ناشطين وسياسيين مناهضين لها.

وكانت ميليشيا الحوثي قد اعتقلت العرولي في 14 أغسطس 2022، بنقطة الحوبان شرق مدينة تعز، بينما كانت في طريقها إلى مدينة عدن، وأودعتها في أحد سجونها، ومنعت طوال هذه الفترة زيارتها أو الاتصال بها.

وفاطمة العرولي هي ناشطة حقوقية، ورئيسة منظمة الموائل للتنمية الحقوقية، كما أنها إحدى رائدات العمل النسوي الاقتصادي والفكري والتنموي البشري على مستوى الوطن العربي، وتم اختيارها لتكون رئيساً لمكتب اتحاد قيادات المرأة العربية في اليمن، إلى جانب عضويتها في قيادة الاتحاد التابع لجامعة الدول العربية.