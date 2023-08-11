تفاصيل حقيقة الخلاف بين حنين قطينة م"المحويت"وفارس الحباري م"ريمة" من هي الناشطة الحقوقية التي شرعت المليشيا لمحاكمتها بتهمة العدوان..تفاصيل تفاصيل صفقة إيران وأميركا الجديدة مقابل "5" أميركيين هل يتسبب “فيسبوك” في أضرار نفسية ؟.. دراسة تكشف مفاجأة تفاصيل عقوبات أميركية وبريطانية وكندية على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني ركود سوق السيارات في مصر.. متى تنتهي الأزمة؟ أوبك تبقي على توقعات الطلب على النفط دون تغيير في 2023 الاتحاد الآسيوي يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس آسيا 2023 وفاة "150"شخصاَ بصواعق رعدية في اليمن موجة غضب في الأوساط اليمنية عقب تسلّم الحوثيين دعم أممي جديد
شرعت مليشيا الحوثي، بإجراءات محاكمة الناشطة الحقوقية اليمنية فاطمة العرولي، بعد مرور عام على اختطافها وإخفائها قسريا في سجونها الأمنية.
وذكر المحامي عبدالمجيد صبرة في حسابه على “فيسبوك”، إن النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة للحوثيين، أحالت الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بتهمة “إعانة العدوان”.
وتأتي إحالة الناشطة العرولي للمحاكمة بعد مرور نحو عام على اعتقالها من قبل ميليشيا الحوثي، وخمسة أشهر على إحالتها للنيابة، المتخصصة بقضايا الإرهاب، وهي النيابة التي خصصتها الميليشيا لإصدار أحكام جاهزة بحق ناشطين وسياسيين مناهضين لها.
وكانت ميليشيا الحوثي قد اعتقلت العرولي في 14 أغسطس 2022، بنقطة الحوبان شرق مدينة تعز، بينما كانت في طريقها إلى مدينة عدن، وأودعتها في أحد سجونها، ومنعت طوال هذه الفترة زيارتها أو الاتصال بها.
وفاطمة العرولي هي ناشطة حقوقية، ورئيسة منظمة الموائل للتنمية الحقوقية، كما أنها إحدى رائدات العمل النسوي الاقتصادي والفكري والتنموي البشري على مستوى الوطن العربي، وتم اختيارها لتكون رئيساً لمكتب اتحاد قيادات المرأة العربية في اليمن، إلى جانب عضويتها في قيادة الاتحاد التابع لجامعة الدول العربية.